Santoral: ¿Qué santo se celebra HOY martes 29 de diciembre? Santo Tomas Becket

Santoral: Este martes 29 de diciembre la Iglesia Católica rinde homenaje a Santo Tomas Becket quien fue un religioso inglés, arzobispo de Canterbury y lord canciller de Inglaterra.

Nació en Londres en 1170. A los diez años realizó sus primeros estudios de leyes civiles y canónicas en la abadía de los monjes de Merton, en Surrey. Estudió teología en París y Bolonia. De regreso a Inglaterra, entró al servicio del arzobispo de Canterbury, Teobaldo, que impresionado por su capacidad y sagacidad, le encargó varias misiones en Roma.

En 1154 fue nombrado arcediano de Canterbury y preboste de Beverley y, al año siguiente, canciller del reino.

Foto: Especial

Se convierte en Arzobispo

Tras la muerte del Arzobispo Teobaldo en 1161, el rey Enrique II de inmediato pensó en Santo Tomás como el mejor candidato para ocupar dicho cargo, pero él se negó muy cortésmente alegando que él no era digno para dicho puesto.

Sin embargo, un Cardenal de mucha confianza del Sumo Pontífice Alejandro III convenció a Tomas Becket de que debía aceptar, y al fin aceptó.

Pese aceptar dicho puesto Tomás dijo: "Si acepto ser Arzobispo me sucederá que el rey que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo", situación que se cumplió como si se tratara de una profecía.

Tal y como lo dijo Tomás, fue asesinado por cuatro sicarios quienes al escuchar al Rey Enrique II exclamar: "No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becket. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo que me quiere hacer la vida imposible?", salieron a terminar con la vida de éste.

Su asesinato

El día de su asesinato, el 29 de diciembre de 1170, Tomás se encontraba orando junto al altar cuando llegaron los hombres que terminaron con su vida, él no opuso resistencia y mientras lo ejecutaban dijo: "Muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia Católica".

Fue canonizado por el papa Alejandro III apenas tres años después, en 1173.​ El 12 de julio de 1174, Enrique II tuvo que hacer penitencia públicamente ante la tumba de su enemigo, que se convirtió en uno de los lugares de peregrinaje más populares de Inglaterra.