¿Cómo se sabe que una vacuna de Covid-19 es segura?

Luego de que las autoridades sanitarias de Reino Unido aprobaron la vacuna contra el Covid-19 creada por Pfizer/BioNTech para su uso generalizado, muchas personas desean saber antes de ponerse la inyección qué tan seguro es introducir algo desconocido en su cuerpo.

Por tal razón a continuación despejamos algunas dudas sobre el proceso para saber que tan seguras son

¿Cómo ss sabe que es segura?

De acuerdo con las farmacéuticas, las pruebas de seguridad comienzan en el laboratorio, con ensayos e investigación en células y animales, esto siempre sucede mucho antes de que pasen a realizar pruebas en humanos.

Este procedimiento sucede poco a poco y se pasa a la siguiente etapa de prueba siempre y cuando no haya problemas de seguridad pendientes.

Cabe señalar que los científicos realizan pruebas en un gran número de voluntarios, cerca de 400 mil personas en el caso de Pfizer/ BioNTech.

América anhela los pasos de Europa hacia la vacuna contra el Covid-19

La noticia dada este miércoles desde el Reino Unido sobre el comienzo de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer la semana entrante llenó de ánimo a una América que anhela seguir los pasos dados en Europa para poner fin, cuanto antes, a una pandemia que ahora trae rebrotes en todos los países y sus consiguientes advertencias.



Con 26.millones 875 mil 71 casos positivos del SARS-CoV-2 y 727.679 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya ha advertido que el comienzo de la vacunación no significa necesariamente el fin de la pandemia.



El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió este miércoles que cuando empiece el proceso de vacunación, en el que al principio se inmunizará sólo a los grupos de riesgo, se espera que bajen las cifras globales de muertos pero no las de contagios.



"La vacuna será otra herramienta más que tenemos para detener la transmisión, pero no será el fin del virus", agregó la directora técnica de la OMS para la covid-19, María Van Kerkhove.

Con información de EFE



La OMS, ante el mantenimiento de los contagios que se espera en los próximos meses, sigue apelando a la "vacuna" de la responsabilidad individual, así como a la de los Gobiernos, para que continúen todas las medidas de prevención mientras se distribuyen las vacunas.

