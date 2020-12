¡Insólito! Médico insemina a sus PACIENTES con su propio semen sin AUTORIZACIÓN

Durante su carrera como ginecólogo, Philip Peven, vio nacer a aproximadamente 9 mil bebés en un periodo de 40 años en Detroit, EU.

Sin embargo, la gran mayoría de estos, fueron inseminados con su propio esperma sin autorización, así lo confirman las pruebas de ADN, en las que descubrieron que sus padres biológicos no eran quienes creían.

Médico mintió

Jamie Hall, una de sus hijas recién descubierta por este motivo, aseguró que Philip Peven admitió que desecharon ifinidad de muestras de donantes que a su parecer no estaban probadas, razón por la cual inseminó a sus pacientes con su esperma "fresco" y el de otros médicos de la clínica.

"Sí, sabemos que estábamos engañando a las mujeres, o al menos no les decíamos toda la verdad" Philip Peven confesó a Hall.

Sin malicia

Hall comenzó a rastrear su ADN para conocer cuál era su verdadero origen, hasta que dio con el ginecólogo de su madre.

"Todos nacimos en el mismo hospital, todos nuestros certificados de nacimiento muestran al doctor Peven como nuestro obstetra, no como nuestro padre", compartió a diario extranjero.

La hermana de Hall, encontró que que su padre biológico es un doctor que también laboró en la clínica de fertilidad.

"Algunas de las personas que me han llamado sienten que han sido engañadas, tienen problemas existenciales al respecto, pero yo no lo veo de esa manera. Estoy feliz de estar aquí y no tengo nada más que agradecimiento de estar viva" finalizó Jaime Hall.