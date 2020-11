La terrible historia de un padre que violó durante años a su hija de 17; fingió un secuestro

Una historia tiene conmocionada a gran parte de la sociedad de España, luego de que la Policía Nacional detuvo en Madrid a un hombre por agredir sexualmente a su hija de 17 años durante tres años.

Según se dio a conocer, el detenido logró llevar a cabo los abusos narcotizándola para que no fuera consciente de lo que le hacía, y que en la última ocasión simuló que la menor había sido secuestrada y le pedían un rescate.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó que el arrestado, con antecedentes por maltrato en el ámbito familiar, ya está en prisión.

Su pareja y madre de la víctima fue detenida porque era conocedora de la situación y no lo denunció, aunque quedó en libertad con cargos ya que tenía miedo de su pareja.

3 años de abusos

Con su arresto se pone fin a tres años de agresiones del padre a su hija, quien no era consciente de las mismas porque la narcotizaba, de manera que al pasar el efecto de los medicamentos no recordaba lo ocurrido y por eso no denunció los hechos, detallan fuentes policiales a Efe.

Pero en la última ocasión el hombre hizo un corte profundo en la muñeca a la menor, por lo que, para evitar sospechas, tuvo que inventarse que la joven había sido secuestrada por alguien que le estaba mandando fotos de ella desnuda y atada, y le pedía mil euros.

La investigación comenzó el pasado 14 de octubre cuando una joven, a través de una llamada al 091, alertó de que se estaba produciendo un asalto en el domicilio donde viven su hermana y sus padres en el distrito madrileño de Carabanchel.

La joven explicó a las autoridades que su padre había recibido unos vídeos de su hermana, de 17 años, en los que la menor aparecía desnuda y amordazada y en los que se pedía un rescate de mil euros por su liberación.

Los policías se trasladaron a la residencia donde se estaban produciendo los hechos y encontraron a la menor tumbada sobre una cama, desorientada y con un profundo corte en la mano.

La joven relató que había sido atacada por la espalda por un varón que portada un cuchillo, que le tapó la cabeza y maniató tras un forcejeo. Luego la obligó a desnudarse para ser fotografiada y grabada en vídeo pidiendo ayuda a sus padres y exigiéndoles dinero. Además, añadió que el atacante robó de la vivienda un móvil, un portátil, una tablet, dinero en efectivo y una tarjeta de crédito.

Con información de EFE