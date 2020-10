Trump afirma que está 'libre' de virus, listo para la campaña electoral

El presidente Donald Trump declaró el domingo que estaba listo para regresar a la campaña electoral a pesar de las preguntas sin respuesta sobre su salud en la víspera de un mitin en Florida destinado a iniciar la recta final antes del día de las elecciones.

Su regreso inminente se produce después de que el médico de la Casa Blanca dijera que ya no corría el riesgo de transmitir el coronavirus, pero no dijo explícitamente si Trump había dado negativo en la prueba. El presidente insistió en que ahora es "inmune" al virus, una afirmación imposible de probar y que se suma a las incógnitas sobre la salud del presidente.

"Soy inmune", dijo Trump en una entrevista en "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel. "El presidente está en muy buena forma para pelear las batallas".

En un memorando publicado el sábado por la noche por la Casa Blanca, el Comandante de la Marina. El Dr. Sean Conley dijo que Trump cumplía con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para interrumpir de manera segura el aislamiento y que según los "estándares actualmente reconocidos" ya no se lo consideraba un riesgo de transmisión. El memorando no declaró que Trump había dado negativo en la prueba del virus.

Pero las pruebas de laboratorio sensibles, como la prueba de PCR citada en las declaraciones del médico, detectan el virus en muestras de hisopos extraídos de la nariz y la garganta. Algunos expertos médicos se habían mostrado escépticos de que Trump pudiera ser declarado libre del riesgo de transmitir el virus tan temprano en el curso de su enfermedad.

Solo 10 días después del diagnóstico inicial de infección, no había forma de saber con certeza que alguien ya no contagiaba, dijeron. Su regreso a los mítines en toda regla será en Florida el lunes, un regreso que llega con el presidente enfrentando un déficit obstinado en las encuestas.

La campaña de Trump y la Casa Blanca no han indicado que se tomarán medidas de seguridad adicionales para prevenir la transmisión del virus entre quienes viajen en el Air Force One, en el lugar del evento o en los mítines programados para Pensilvania e Iowa más adelante en la semana.

Los funcionarios de campaña han señalado que Trump viajará casi todos los días el resto de la campaña y, a veces, hará más de una parada, un horario agresivo para un hombre de 74 años que fue hospitalizado hace solo unos días.

Y con el virus nuevamente dominando el discurso nacional, la campaña de Trump lanzó un anuncio con el Dr. Anthony Fauci elogiando el liderazgo del presidente, pero el principal experto en enfermedades infecciosas del país se opuso el domingo a ser incluido.

“Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto”, dijo Fauci en un comunicado, y agregó que estaba hablando ampliamente sobre la respuesta de los funcionarios de salud pública a la pandemia. "En mis cinco décadas de servicio público, nunca he apoyado públicamente a candidatos políticos".

Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña de Trump, respondió diciendo que "estas son las propias palabras del Dr. Fauci" y dijo que estaban elogiando la respuesta de la administración.

El domingo, Trump afirmó en un tuit que tenía "la aprobación total y completa de los médicos de la Casa Blanca" para regresar por completo a la campaña, insistiendo en que ya no puede transmitir la enfermedad a otros y que era impermeable a enfermarse de nuevo. Eso está lejos de ser seguro, y Twitter luego marcó su tweet con una advertencia de verificación de hechos.

Si bien hay evidencia de que la reinfección es poco probable durante al menos tres meses, incluso para aquellos con un caso leve de COVID-19, muy pocas enfermedades dejan a las personas completamente inmunes de por vida. Los anticuerpos son solo una parte de las defensas del cuerpo y, naturalmente, disminuyen con el tiempo.

"Ciertamente es presuntuoso decir que es toda una vida", dijo el Dr. Albert Ko, especialista en enfermedades infecciosas y director de departamento de la Escuela de Salud Pública de Yale.

En cuanto a si Trump aún podría ser contagioso, Ko dijo que la Casa Blanca parecía estar siguiendo las pautas de los CDC sobre cuándo es apropiado poner fin al aislamiento después de casos leves a moderados de COVID-19.

Pero Ko advirtió que aquellos que han tenido casos graves de la enfermedad deben aislarse durante 20 días. Señaló que Trump fue tratado con el esteroide dexametasona, que normalmente se reserva para pacientes con COVID grave.

El Dr. Marc Lipsitch, un experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dijo que la carta del médico no proporciona suficiente información para estar seguro de que Trump ya no es contagioso para otros. Señaló que el uso de esteroides por parte de Trump podría prolongar la diseminación viral, por lo que el estándar de 10 días de los CDC puede aplicarse o no.

"Es una decisión de criterio", dijo.

El memorando de la Casa Blanca siguió a la primera aparición pública de Trump desde que regresó a la Casa Blanca después de ser tratado por el coronavirus en un hospital militar. Cientos de personas se reunieron el sábado por la tarde en el jardín sur para un discurso de Trump sobre su apoyo a las fuerzas del orden desde un balcón de la Casa Blanca.

Trump se quitó una máscara momentos después de salir al balcón para dirigirse a la multitud en el césped de abajo, su primer paso de regreso al escenario público con poco más de tres semanas para el día de las elecciones.

Volvió a burlarse de las recomendaciones de seguridad de su propio gobierno días después de reconocer que estaba al borde de las “cosas malas” del virus y afirmar que su combate con la enfermedad le permitió comprenderlo mejor.

Su regreso fue breve. Con vendajes visibles en sus manos, probablemente debido a una inyección intravenosa, Trump habló durante 18 minutos, mucho menos que sus mítines normales de más de una hora. Parecía saludable, aunque quizás un poco ronco, cuando pronunció lo que fue, a todos los efectos, una versión corta de su discurso de campaña a pesar del escenario de la mansión ejecutiva.

"Me siento muy bien", dijo Trump a la multitud, antes de declarar que la pandemia, que ha matado a más de 210 mil estadounidenses, estaba "desapareciendo" a pesar de las señales de un aumento de casos en varios estados.

Ya sea en un acto de desafío o simplemente para tentar al destino, los funcionarios organizaron el evento a pocos pasos del Rose Garden, donde exactamente hace dos semanas el presidente celebró otra gran reunión para anunciar formalmente su nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema.

Esa reunión ahora se ve como un posible superpropagador de COVID-19, ya que más de dos docenas de personas que asistieron contrajeron el virus.

Por: AP