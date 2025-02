La Güera de las Estrellas comparte el ritual para que te paguen deudas y todo sobre la temporada de Piscis

Una nueva semana inicia y La Güera de las Estrellas nos acompaña completamente en vivo para contarnos todo de los astros y el horóscopo para llenarnos de suerte y abundancia, así que no te la pierdas. Si no puedes seguirla desde YouTube o TikTok de El Heraldo de México, aquí te compartiremos todas sus revelaciones, predicciones y consejos para triunfar en la última semana de febrero, donde nos advierte, se vienen muchos cambios.

Este lunes 24 de febrero, la psíquica de México no sólo nos dará el horóscopo de la semana, sino que también nos contará a detalle cómo influirá la temporada de Piscis en nuestro signo del zodiaco, pues se trata del signo cumpleañero que tarde o temprano nos afectará de manera directa. Asimismo, nos cuenta en exclusiva lo bueno y lo malo de los piscianos, además de sus características y de cómo podemos lograr conquistarlos, o bien, para que descubras si eres o no compatible con ellos.

Y para aquellas personas que tienen problemas económicos o que están esperando con ansias que les llegue ese dinero que prestaron en el pasado, La Güera de las Estrellas nos comparte un ritual súper efectivo con el que lograrás que te paguen tus deudas; ¡así que toma nota!, y hazlo hoy mismo para que la riqueza y abundancia lleguen a tu vida.

Además, si nunca te pierdes su sección de lectura del horóscopo y las cartas para el mundo del espectáculo, nuestra experta en compañía de El Padrino, nos comparten una lectura para celebridades como es lo que espera tras la muerte de Daniel Bisogno y qué les depara en lo sentimental a Kenia Os y Peso Pluma, quienes ya no ocultan su amor. ¡No te la pierdas!, además que estará pendiente para resolver todas tus preguntas, en caso de que necesites un consejo.

La vidente, entre lágrimas, se despidió de Daniel Bisogno, un gran amigo y una persona con la que vivió grandes cosas. La Güera expresó su sentir sobre el sensible fallecimiento del comunicador, pero también todos los grandes talentos que se despidieron de este plano en los últimos días.

"No es una regla de tres, es una regla de todo el año. Lo que toca es recordar las bonitas experiencias. Yo tengo algunas fotos donde está cargando a Michaela en sus hombros. Para todos los que piensan que se expuso a Michaela, nadie la expuso. Es una niña que desde pequeña le gustan las cámaras, quería estar en el foro de Ventaneando", expresó La Güera.

Después de comenzar con el tema de Daniel y las muertes de febrero, la psíquica contó una de las anécdotas que tenía junto a Daniel Bisgono. La experta en los astros confesó que el comunicador de espectáculos se inspiró en ella para crear uno de los personajes más emblemáticos durante su trayectoria en televisión.

"Nos invitaba a sus obras de teatro. En lo personal compartía con Daniel desde hace muchos años. Les voy a contar algo que nadie sabe. Hace muchos años Ventaneando hacía la posada de navidad, muy famosa, y la hacía en un lugar en el Pedregal. Yo era contratada como psíquica para hacerle sus predicciones... Llegue un día con una chamarra de plumas rosas y llegó Daniel y me dijo 'Te ves espectacular Güera con tanta pluma'... De pronto veo que sale con una peluca Güera y una capa con Plumas y sale un video de cortinilla leyendo las cartas y sale 'La Güera Limantour'. Ya después me enteré que fue enriqueciendo su personaje inspirándose en más personas. Se me hizo maravilloso que pude hacer muchas cosas con él, de amigos ir al teatro...", contó la Güera.