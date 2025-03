La Güera de las Estrellas revela el significado de las PLAGAS en casa, ¿cómo limpiar esta brujería?

¡No te la pierdas! La Güera de las Estrellas nos acompaña este lunes con una transmisión completamente en vivo en la que nos hablará de los riesgos de la brujería, especialmente de la que usaron en nuestra contra y que se manifiesta por medio de plagas en el hogar. En este programa especial, la psíquica nos revela qué significa tener ratas, hormigas o arañas en casa, cuando alguien nos trabaja de forma malintencionada.

Así que si has tenido plagas de insectos en casa y has hecho de todo sin conseguir éxito para que salgan de tu casa, ¡deja de angustiarte!, mejor escucha todo lo que La Güera de las Estrellas nos revela en exclusiva en El Heraldo de México. Puedes seguir su programa en vivo a través de YouTube y TikTok, pero si no puedes ver la transmisión, te invitamos a seguirla aquí con los mejores momentos y explicaciones.

En el episodio de hoy, la psíquica de México no sólo nos hablará de cómo se relacionan las plagas con la brujería y cómo combatirlas si ya las tienes dentro de tu casa, pues la transmisión de hoy está dedicada al hogar con un ritual con el que podrás purificar tu vivienda y alejar las envidias. Y no olvides que también puedes dejarle tus preguntas en la sección de comentarios, pues la experta sacará una carta con un mensaje para ti y tu problema.

Acompáñanos completamente en vivo y descubre más sobre el mal de ojo, qué hacer si avientan animales muertos a tu casa, ¡pues pueden ser brujería!. Hoy, La Güera de las Estrellas también nos dará una lista con los mejores amuletos de protección para cuidar tu casa. Por último, El Padrino nos dirá cuáles son los signos más malvados del zodiaco y qué pan serías según tu fecha de nacimiento.

¿Qué significa cuando aparecen animales muertos en tu casa?

De acuerdo con La Güera de las Estrellas, no es lo mismo cuando te tiran un animal muerto a tu casa que cuando el animalito muere dentro de ella, pero en cualquiera de los casos, es importante que sepas qué hay detrás de ambos casos.

¿Qué significan las plagas en casa?

Una de las señales de brujería que se manifiestan en casa son las plagas y sobre ello, La Güera de las Estrellas detalla que no se podrán quitar las plagas con nada, pues hay que tomar otras medidas para aliviar esta crisis. "Hay que reconocer porqué tienes una plaga en tu casa, negocio o coches", pues este es el nivel de la maldición que lanzaron en tu contra, pues este tipo de brujería no conoce de límites e incluso puede afectar a tus hijos o mascotas con piojos o pulgas, respectivamente.

Ratones : te llega una sorpresa económica, pero también es una fuerte carga negativa.

: te llega una sorpresa económica, pero también es una fuerte carga negativa. Chinches : están robándote tu energía y también puede ser una señal de separar una relación.

: están robándote tu energía y también puede ser una señal de separar una relación. Arañas: son oportunidades, sorpresas y romances. Atraen el amor.

Además, recuerda que si vives cerca de un jardín, campo o cementerio es normal tener ciertos tipos de plagas, por lo que no en todos los casos representan una señal de que te están haciendo brujería.

¿Qué signos se casan por amor?

Cáncer

Virgo

Libra

Escorpión

Acuario

Piscis

¿Qué signos se casan por dinero?