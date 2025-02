Horóscopos de Nana Calistar para Virgo y Leo, los signos que dominarán hoy 14 de febrero

El día del amor trae para algunos signos del zodiaco la mejor de las rachas, pues serán quienes arrasen este día lleno de pasión y buena fortuna. Nana Calistar nos cuenta que este viernes 14 de febrero la suerte está del lado de los nacidos bajo los signos virgo y Leo, pues tienen una racha que los hará brillar en todo lo que hacen. No habrá obstáculos para estos dos signos, así que ánimo que son imparables.

Las predicciones del horóscopo para hoy 14 de febrero nos revelan que serán dos los signos llenos de amor y dicha. Nana Calistar nos da la guía para cómo debemos actuar en esta fecha tan importante, pues es día de los enamorados. Consulta las predicciones que tienen para ti.

Predicciones del horóscopo de Nana Calistar 14 de febrero

El horóscopo de hoy nos da una guía para saber cómo actuar y nos revela quienes son los signos del zodiaco que tendrán la mejor de las suertes este 14 de febrero, así que no te quedes sin saber lo que viene para ti y lee aquí las mejores predicciones que la vidente tiene para cada uno.

Piscis

Muchas oportunidades de cambios en tu vida pero deberás de ser muy inteligente para no volver a lo mismo sino a mejorar tu vida. Vienen días de cambios en los cuales maduraras mucho y comenzarás a quitar de tu vida muchas personas falsas que solo te llevan a la perdición. Es momento de creer y confiar en el amor y darte la oportunidad de crecer en todas las áreas de tu vida.

Acuario

Ya no vivas de errores ni te culpes de cuestiones que no cometiste. Viene oportunidad de viaje con miembro de tu familia o con pareja, pero deberás de cuidar mucho tus gastos para evitar problemas. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Aprende a desprenderte de todas esas personas que ya te dañaron e hicieron un mal.

Capricornio

Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. El que no habla Dios no lo escucha, así que aprende a pedir al universo eso que quieres para ser feliz y lograr tus metas y objetivos. Viene cambios en tus estados de ánimo muy perros y eso se debe al ciclo que estas viviendo, no permitas que depresiones tontas arruinen estos días y ve la vida de otra manera.

Sagitario

Podrías ser víctima de tus propias palabras así que no hagas promesas que no cumplirás. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja.

Escorpio

Ten cuidado con cambios de humor o movimientos en trámites y documentos podrías cometer un error que te haga perder algo de dinero. No te compliques tanto la existencia por cuestiones del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado de las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo cuando lo necesitas.

Libra

Muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo están en cambios y por tanto estarán girando a tu favor. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más. Ten cuidado con compras apresuradas, podrías hacer gastos innecesarios y tener problemas financieros a corto plazo.

Virgo

No aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien pues podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo. No tengas miedo de invertir que será buena racha para ti. Disfruta la buena racha que estás viviendo. Foto: Pixabay

Leo

Debes de no estresarte tanto y esperar el momento correcto para que los proyectos maduren y se consoliden. No pierdas tu tiempo con una persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento pero que solo robará tu paz y tranquilidad. Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida, a disfrutar.

Cáncer

Tu pareja te hará una de las acostumbradas escenitas, ya no te preocupes tanto, ya sabes como es. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos, no hagas caso a aquello que no te construye.

Géminis

Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va a sacar de tus casillas. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra y darte cuenta hacia donde se dirige la relación pues podrían estar perdiéndose en su camino. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención pues ese misterio podría tener nombre y apellido, cuidado.

Aries

En la medida que mandes a la fregada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días, te dará mucha paz en la distancia y podría comenzar a ganar tu corazón sin que te des cuenta. No te esfuerces tanto en personas que no merecen tu atención. Es momento que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de que sea tarde.

