Expertos responden cuánto protector solar se debe usar al día ante temporada de calor

La próxima llegada de la primavera hace que la demanda de algunos productos incremente y uno de ellos es el protector solar debido a los múltiples beneficios que ofrece y se traducen en el cuidado de la piel. Su uso va más allá de la aplicación y expertos explican cuál es la manera correcta de emplearlo.

Tanto los productos de la rutina de belleza como los del cuidado de la piel tienen un rol importante en el día a día sin importar el género y la edad. Esto ha provocado su fusión y por eso se recomienda que el bloqueador solar sea parte de los pasos de skincare, ya que es el pilar de esto.

“¿Cómo usar el protector solar?”, es una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de este productos y expertos plantean dos ejes centrales: es de uso diario, sin importar si la gente saldrá o no de casa, y aplicación continua, sobre todo cuando se registran altas temperaturas.

La rutina de belleza tiene que incluir la aplicación de protector solar, aconsejan expertos. Foto: Pexels.

Cuánto protector solar se debe usar al día

De acuerdo con expertos de Ananda by Haar, el uso del bloqueador solar se tiene que apegar a las necesidades de cada persona porque hay que considerar si la piel es delicada o no o si tiene algún problema en específico que requiera tratamiento dermatológico. También se tiene que contemplar el ritmo y estilo de vida, ya que el uso de este producto no es igual para alguien que tiene mayor exposición al sol a alguien que trabaja en oficina.

Esto quiere decir que aplicar protector solar al día más de una vez es lo aconsejable, según las actividades diarias. Dos ejemplos que permiten ejemplificar esto son los siguientes: cuando se hace natación o se ha estado en la calle es necesario volver a usar el producto porque su expulsión se ha dado de manera natural por la sudoración.

La aplicación del bloqueador solar varía, según el estilo de vida de casa persona. Foto: Pexels.

Qué significa 30 o 50 en el protector solar

Antes de comprar un bloqueador solar es necesario seguir las recomendaciones de los expertos, ya sea un dermatólogo o cosmetólogo. Un dato a considerar es la cobertura, lo que significa el tiempo que durará para proteger la piel para amortiguar los efectos de los rayos solares e incluso de las luces azules que se encuentran en los dispositivos, como celulares y laptops.

Al respecto, la Fundación contra el Cáncer de Piel explica que el número de Factor de protección solar (SPF, por sus siglas en inglés) indica cuánto tiempo tardaría la radiación ultravioleta del sol en enrojecer la piel al usar este producto. Por lo general, hay protectores solares con SPF 30, así como con SPF 50, es decir, que los efectos solares tardarían 30 0 50 veces en sentirse, respectivamente.

Sigue leyendo:

Qué contorno de ojos que debes usar, según tu tipo de ojeras

Esta es la crema para ojos antiojeras con vitamina C que sólo cuesta 112 pesos