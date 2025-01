Las marcas de queso americano que NO son imitaciones, saben rico y además son muy BARATAS, según Profeco

¿Te imaginas un sándwich o una hamburguesa sin queso americano? La verdad es que nosotros tampoco, pues se trata de uno de los complementos que terminan de darle sabor a alimentos como estos y de ahí que se usen en una larga lista de recetas, muchas de ellas pensadas en cuidar nuestra salud pues es bien sabido que el también conocido queso amarillo tiene nutrientes como las vitaminas A, D y B, además de minerales esenciales como el zinc. La mala noticia es que en el mercado podemos llegar a encontrar productos que no se tratan de este rico alimento, sino de imitaciones.

Si bien en México desde el 2021 las marcas que vendan imitación de queso americano tienen que poner en su etiqueta principal la palabra "IMITACIÓN", aún puede existir una confusión en cuáles sí vale la pena comprar y llevar a casa y cuáles no. Afortunadamente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acaba de publicar un nuevo estudio en el que analizó 40 marcas de queso amarillo y hoy te compartimos las mejor calificadas.

Así que si quieres llevar a tu cocina la mejor calidad, aquí te dejamos la lista de marcas de este producto que sí son queso y no imitaciones, que saben rico y son muy nutritivas, además que son las más baratas del mercado. Este nueve estudio de Profeco fue publicado en la Revista del Consumidor en la edición de enero 2025 y sin duda tienes que comprarlas para hacerte de la mejor calidad. ¿Los has comido?

Esmeralda . Queso fundido tipo americano de 280 gr en 59 pesos

. Queso fundido tipo americano de 280 gr en Great Value . Queso americano procesado en rebanadas de 288 gr en 50 pesos

. Queso americano procesado en rebanadas de 288 gr en Kraft Singles Supreme . Queso procesado americano de 224 gr en 70 pesos

. Queso procesado americano de 224 gr en Lala Americano . Queso tipo americano procesado pasteurizado de 288 gr de 66 pesos

. Queso tipo americano procesado pasteurizado de 288 gr de Philadelphia . Queso fundido tipo americano de 288 gr en 63 pesos

. Queso fundido tipo americano de 288 gr en Vaca Blanca . Queso tipo americano de 140 gr en 20 pesos

. Queso tipo americano de 140 gr en Zwan Premium Americano . Queso procesado americano de 288 gr de 61 pesos

. Queso procesado americano de 288 gr de Lala Americano Light . Queso tipo americano procesado pasteurizado reducido en grasa de 144 gr en 33 pesos

. Queso tipo americano procesado pasteurizado reducido en grasa de 144 gr en Kraft Singles Americano. Queso procesado tipo americano de 288 gr en 72 pesos

No todos los quesos cumplen con las normas. (Foto: Revista del Consumidor)

Las marcas caras de queso americano que sí vale la pena comprar, según Profeco

De acuerdo con Profeco, así como existen marcas que queso americano que son muy baratas, hay otras que no son tan económicas y que al superar los 100 pesos no resultan muy accesibles para todas las familias, pero que tienen una muy buena calidad en la que vale la pena invertir. Por supuesto, al tratarse de productos que no son imitaciones también nos evitamos el llevar al organismo almidones y grasas que pueden afectar nuestra salud.

Member's Mark . Queso tipo americano de 1.575 kg de 159 pesos

. Queso tipo americano de 1.575 kg de Kirkland Signature . Queso tipo suizo americano pasteurizado de 1.36 kg en 189 pesos

. Queso tipo suizo americano pasteurizado de 1.36 kg en Kirkland Signature. Queso americano pasteurizado de 1.36 kg en 189 pesos

Así que ahora que conoces algunas de las marcas que son accesibles y costosas, pero ambas con la mejor calidad, compra sabiamente y evita las imitaciones de queso. Recordemos que entre la lista de ingredientes de éstos últimos se encuentran agua, grasas vegetales, caseinatos (obtenidos de la leche), sales fundentes y más aditivos, según explica Profeco.

