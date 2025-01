Estas son las cinco tendencias de moda de 2025 que sustituyen lo más usado en 2024, asegura experta

El comienzo de 2025 significa cambios en todos los aspectos y las cuestiones de moda no se quedan atrás. Año con año, los expertos en esta industria presentan las que serán las principales tendencias que dan pie a renovar el estilo e incluso volver a usar accesorios y prendas que estuvieron en auge en el pasado.

Las actrices, modelos e it girls dan muestra de esto mediante sus atuendos, y ahora una experta en temas de moda informó cuáles son las propuestas de 2025 que se imponen para sustituir lo más usado en 2024; además, precisó que algunas opciones del año pasado no se irán del todo, pero ya no tienen el mismo posicionamiento y lo mejor es contrastarlo con lo nuevo.

Almu Carrion -@almucarrion en redes sociales- es quien aborda el tema mediante un video que compartió en sus perfiles de Instagram y TikTok. La joven española, de 23 años de edad, detalló que este 2025 todo girará en torno a cinco tendencias que prácticamente resurgen para tener un estilo fresco y elegante.

El estampado tartán es de las principales tendencias este 2025 por encima del animal print. Foto: Pinterest.

Tendencias de moda para 2025

La generadora de contenido, quien asegura que presenta contenido “para ser una chica estilosa”, aseguró que el animal print, los vaqueros en tonos claros y de cintura baja, las transparencias y ciertos colores ya no son lo más destacables para usar este año.

Por consiguiente, las cinco tendencias de moda que dominan en 2025 son las siguientes:

El estampado tartán que sustituye el animal print La mezclilla en tonos oscuros (raw denim) que sustituye los tonos claros Los conjuntos de mezclilla que incluyen vaqueros con cintura alta que sustituyen los vaqueros con cintura baja El estilo boho chic sustituye las transparencias Los colores amarillo mantequilla y mocha mousse se imponen al verde oliva, burdeos y gris

Qué es el raw denim

De estas cinco propuestas, para Almu Carrion lo más sobresaliente es que el raw denim dará libertad para tener looks desenfadados, pero manteniendo un aspecto limpio. Esto permite conservar la estética minimalista que ahora tendrá un estilo vanguardista. El raw denim se caracteriza por ser la versión más “cruda” de la mezclilla porque se presenta en su estado natural, es decir, sin ser prelavada.

La mezclilla en su estado natural (color oscuro) igual se impone. Foto: Pinterest.

Tartán, el estampado para 2025 que tanto amo Vivienne Westwood

La amante de la moda también detalló que el animal print no dejará de estar presente, ya que es un estampado que se ha convertido en básico. Pero no está de más darle cabida a las nuevas tendencias, que es lo que representa el tartán que se hizo popular gracias a figuras como la fallecida diseñadora británica Vivienne Westwood.

Salma Hayek y Ariana Grande ya le apostaron a los dos colores clave de 2025: amarillo mantequilla y mocha mousse. Fotos: Instagram Salma Hayek / Ariana Grande.

Cuáles son los colores en tendencia para 2025

De acuerdo con Almu Carrion, con las propuestas de colores pasa algo peculiar: el verde oliva, burdeos y gris seguirán en tendencia, pero se le suman dos opciones que desde 2024 se abrieron camino. Sí, se trata del amarillo mantequilla -color que Arina Grande eligió para su look en los Golden Globes- y el mocha mousse que es el color del año, de acuerdo con Pantone, y Salma Hayek seleccionó para los Globos de Oro.

