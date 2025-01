Decoloradas, emplumadas y metálicas: 5 tendencias en cejas que se verán este 2025

Cuando las tendencias de moda cambian, también suele pasar lo mismo con el maquillaje y hasta el color de cabello, pero hay un detalle que ha tomado especial relevancia dentro del mundo de la belleza: las cejas. Consideradas el marco del rostro, estos arcos naturales han desempeñado un papel fundamental en la historia de la moda y ahora, en un mundo donde la belleza se celebra en su diversidad, las cejas no solo siguen dictando el tono de las pasarelas, sino que se han convertido en una herramienta de expresión individual.

Es así como las pasarelas internacionales han mostrado una amplia gama de propuestas, desde lo audaz y lo experimental hasta lo natural y lo refinado. Las marcas y diseñadores de moda están explorando nuevas formas de intervenir las cejas, elevando esta parte del rostro a un nuevo nivel de sofisticación y creatividad; así, con una renovada visión estética, las cejas en 2025 se convirtieron en una declaración de identidad y estilo.

De acuerdo con expertas en belleza, las cejas no son solo un accesorio para el rostro, sino que también funcionan como una extensión del estilo y la personalidad de cada persona, pues mientras que en el pasado las mujeres solían seguir una única tendencia en el diseño de sus cejas, hoy la variedad y la singularidad son las claves para lograr acabados nunca antes vistos y que dan una apariencia completamente original a cada cara.

5 tendencias de cejas que se verán en el 2025

Sin duda alguna, el mundo de la belleza en 2025 es un espacio que invita a la exploración, la innovación y, sobre todo, la expresión de la individualidad, por lo que la importancia de las cejas como parte fundamental del rostro es algo que se ha intensificado con el paso de los años. Según estudios de tendencias, las texturas inusuales y los acabados metálicos serán predominantes en los looks de belleza en la próxima temporada y si tú también quieres experimentar con esta parte de tu rostro, aquí te comparto las principales tendencias que veremos durante los próximos meses del 2025.

La ceja, más que un simple elemento de embellecimiento, se ha convertido en una declaración visual que refleja las transformaciones sociales y culturales en el ámbito de la estética.

Fotografía: Pinterest.

Las cejas de los 40: exageración y glamour

Aunque pueda parecer extraño, las pasarelas del 2025 han sido testigo de una tendencia que rinde homenaje a las cejas de la década de 1940, presentando un estilo extremo de cejas que se inspira en la imagen icónica de Marlene Dietrich, la famosa actriz de los años 40. En este look, las cejas naturales se borran por completo para dar paso a dos arcos completamente estilizados y exagerados, mismos que resaltan la fuerza visual de las cejas como un elemento de glamour y dramatismo, aportando una estética de gran impacto visual.

La técnica que se utiliza para este tipo de cejas requiere precisión y creatividad, por lo que se recomienda acudir a un profesional experimentado para obtener el resultado deseado.

Fotografía: Pinterest.

Cejas metálicas: la belleza más brillante

Una de las tendencias más llamativas para 2025 es la aparición de las cejas metálicas, un concepto que comenzó a tomar forma en las pasarelas de 2022, pero que este año alcanza su máxima expresión. Este acabado no solo tiene un impacto visual impresionante, sino que responde directamente a las predicciones de los expertos sobre la aparición de texturas "del futuro" en la belleza. Como es de pensarse, las cejas metálicas no son para las que buscan discreción, sino para quienes desean una apariencia audaz y futurista.

Esta tendencia es ideal para eventos nocturnos y celebraciones especiales, como las fiestas de Año Nuevo, donde la idea es deslumbrar con un look llamativo y original.

Fotografía: Pinterest/Bianca Fioritti.

Cejas "pelo a pelo" para verse natural

Esta técnica, que permite definir las cejas con precisión, es perfecta para quienes buscan mantener una apariencia natural pero más estructurada. El microblading se ha consolidado como la técnica estrella para quienes desean rellenar espacios vacíos de manera sutil, mientras que los plumones de cejas ofrecen una alternativa precisa y fácil de usar. Esta tendencia no solo está de moda entre las mujeres, sino que también ha ganado terreno entre los hombres, quienes buscan mejorar la forma de sus cejas sin perder su aspecto natural.

El "pelo a pelo" sigue siendo una de las opciones más demandadas en estudios de belleza debido a su versatilidad y resultados duraderos.

Fotografía: Pinterest/Golden Brows.

La tendencia de las cejas decoloradas

Otro estilo que se ha apoderado de las pasarelas es el de las cejas decoloradas y aunque puede parecer una apuesta arriesgada, este look ha sido popularizado debido a que ayudan a suavizar las facciones y permiten que los ojos se conviertan en el punto focal del rostro. Para quienes deciden probar este look, es crucial ponerse en manos de un profesional para evitar daños en el vello y garantizar que el proceso de decoloración sea lo más seguro posible; de igual manera, es importante considerar la posibilidad de recuperar el color natural en caso de que el estilo decolorado no se mantenga a largo plazo. Este look es ideal para quienes desean experimentar con su imagen y no temen asumir un cambio radical.

Fotografía: Pinterest.

El regreso de las cejas delgadas de los 90

Aunque muchas personas pensaban que las cejas delgadas habían quedado atrás, este regreso es una muestra de cómo las tendencias resurgen y evolucionan con el tiempo. Las cejas finas y bien definidas, combinadas con un toque de gloss, crean un efecto luminoso y fresco, ideal para quienes buscan un estilo sofisticado pero con un toque de juventud; esta tendencia también se ha visto en plataformas como TikTok, donde los tutoriales sobre cómo lograr unas cejas finas y brillantes han ganado popularidad entre las personas más jóvenes, quienes se han inspirado en el pasado para reinterpretar las tendencias a su gusto. Las cejas delgadas, que dominaron los años 90, regresan con fuerza en la temporada Primavera-Verano 2025.

Fotografía: Pinterest/Porta Z-D.

Cejas emplumadas: un look natural y fresco

Finalmente, otro estilo que ha ganado popularidad es el de las cejas emplumadas, que se caracteriza por su acabado suave y poco marcado. La tendencia busca respetar la forma natural de las cejas, sin exagerar en su definición, por lo que es ideal para quienes prefieren un look más fresco y sutil, pero sin perder la precisión en el diseño. La clave para lograr unas cejas emplumadas es usar productos como geles fijadores y plumones que sigan el patrón natural del vello, creando un efecto de plenitud sin rigidez. Este estilo se adapta bien a todos los tipos de rostros y es perfecto para quienes prefieren mantener la naturalidad sin sacrificar la estética.

Fotografía: Pinterest.

Las cejas como forma de expresión

Como pudimos ver, las tendencias de belleza para 2025 han transformado las cejas en un verdadero lienzo de expresión personal, ya no existen normas rígidas sobre cómo deben ser las cejas; en su lugar, el enfoque es más inclusivo, permitiendo que cada persona elija el estilo que mejor se adapte a su rostro y su personalidad. Desde las cejas metálicas hasta el regreso de las finas de los años 90, la variedad de estilos disponibles para este año demuestra que las cejas se han convertido en uno de los elementos más poderosos de la belleza contemporánea.

Y es que experimentar con diferentes formas y texturas de cejas no es solo una forma de seguir las tendencias, sino también una manera de reforzar la identidad personal. En 2025, las cejas no solo se conforman con complementar el rostro, pues ahora tienen el poder de transformar y definir una imagen única.

Con la amplia gama de opciones disponibles, lo más importante es elegir un estilo que se sienta auténtico y cómodo. Ya sea optando por un look más dramático o por un acabado más natural, lo que importa es que las cejas se conviertan en una expresión de quiénes somos y cómo queremos ser percibidas. Las cejas se han convertido en una forma de expresión personal.

Fotografía: Pinterest.

