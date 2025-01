5 tendencias en el mundo de la moda que desaparecerán en 2025

El paso del tiempo siempre trae consigo nuevas perspectivas y con la llegada del 2025, la moda se encuentra en el punto perfecto para cambiar, pues de acuerdo con las expertas es momento de mirar atrás, reflexionar sobre lo que definió el año pasado y, por supuesto, dar la bienvenida a lo que está por venir. Y es que la industria de la moda nunca es estática, pues evoluciona constantemente, adoptando influencias de diversas culturas, épocas y tendencias que surgen en respuesta a cambios sociales y culturales.

Aunque las grandes casas de moda ya habían dado los primeros indicios sobre las tendencias que reinarán en este 2025, antes de llegar a ellas es importante recordar que el 2024 fue un año vibrante para esta industria, lleno de momentos icónicos que ahora deben dar paso a una visión más sobria y refinada, llegando casi a lo conservador.

Desde estampados animales hasta los renovados clásicos de la mezclilla, los vibrantes colores y la sensualidad de las transparencias, el año pasado nos dejó muchas lecciones; sin embargo, algunas de esas tendencias se quedarán con nosotras mientras que otras se desvanecerán, tal vez para nunca regresar. Y aunque la decisión de sacar prendas de tu clóset es algo muy personal, ésto puede servir como guía para seguir descubirendo tu estilo sin dejar tu esencia atrás.

Las prendas que ya no estarán de moda en el 2025

Es así como el 2025 promete ser un año de renovada sofisticación y equilibrio en la moda, ya que la industria dejará atrás las tendencias más efímeras del pasado y se adentrará en una nueva era de elegancia funcional y duradera. Por ello, aquí te comparto las principales corrientes de moda a las que les decimos adiós en 2025 y algunas de las que comenzaremos a adoptar en los próximos meses.

Desde el regreso de los clásicos como el tartán y el estilo náutico hasta la evolución de la estética boho chic, la moda de este año estará marcada por una visión más madura y consciente.

Fotografía: Pinterest/Steal The Look.

Adiós al animal print, hola al tartán

El estampado de leopardo ha sido una de las tendencias más discutidas de los últimos años y su popularidad llegó hasta las alfombras rojas y colecciones de alta costura, pero después de haber dominado el panorama fashionista en varias temporadas, parece que esta tendencia comenzará a desvanecerse durante los próximos años del 2025.

Sin embargo, este exceso de estampados parece haber saturado el mundo de la moda, por lo que en su lugar, una tendencia emergente que ganará terreno en 2025 es el estampado de tartán, especialmente en sus versiones más moderadas. Aunque este diseño tiene raíces profundas en la historia de Escocia y se popularizó en el movimiento punk, su regreso se ve con renovada frescura gracias a su reinterpretación en las pasarelas; desde faldas hasta chaquetas, el tartán se incorporará en pequeñas dosis, creando un contraste cómodo y rebelde.

En un mundo cada vez más preocupado por el impacto ambiental, las marcas y diseñadores están comenzando a poner mayor énfasis en la producción responsable, el uso de materiales reciclados y la creación de prendas que duran más allá de las tendencias fugaces.

Fotografía: Pinterest/Sparkles.

Salen los jeans de tiro bajo y regresa el tiro alto

Nadie puede negar que los jeans de tiro bajo, a menudo asociados con la moda de los años 2000, estuvieron presentes en el escenario de la moda durante 2024, trayendo consigo una estética "retro" que llegó a incluir pantalones de mezclilla rasgados, blusas cortas y zapatos de plataforma. Sin embargo, los jeans de tiro bajo, especialmente aquellos que acentuaban la figura con un ajuste excesivamente estrecho en la cadera, han sido ampliamente criticados por su falta de versatilidad y comodidad.

Es por ello que el 2025 traerá consigo una apuesta por el denim más sobrio y elegante, pues los jeans de tiro alto y las siluetas más holgadas dominarán las calles y las pasarelas, con un enfoque en la comodidad sin sacrificar el estilo. Los modelos de jeans rectos y acampanados ofrecerán una alternativa favorecedora para todos los tipos de cuerpo; de la misma forma, los tonos azules más oscuros, como el índigo profundo y el denim lavado, estarán en el centro de esta tendencia, brindando una opción sofisticada que evoca la elegancia atemporal. A medida que la industria de la moda continúa evolucionando, el objetivo será crear prendas que no solo sean bellas, sino también prácticas y sostenibles.

Fotografía: Pinterest/Stacy.

Boho Chic en lugar de transparencias

Durante 2024, las transparencias tuvieron un momento de gloria, especialmente en eventos de alfombra roja y colecciones de alta costura, pero a pesar de su efervescente popularidad, parece que la tendencia hacia la exposición excesiva de la piel está comenzando a disminuir, por lo que el 2025 será el año del regreso de una estética más suave y relajada, en la que el boho chic será protagonista.

Las prendas de encaje, las faldas con volantes y los vestidos vaporosos, junto con detalles como flecos, bordados y tonos tierra, reflejarán un regreso a la moda más orgánica y accesible. La propuesta de grandes casas de moda, que han reinterpretado esta estética, será la base para este giro hacia una moda más natural y menos ostentosa; mientras que los vestidos de inspiración bohemia se mezclarán con siluetas minimalistas, creando un equilibrio perfecto entre lo sensual y lo cómodo. Este estilo, inspirado en la naturaleza, la libertad y los outfist sin esfuerzo, tomará gran relevancia.

Fotografía: Pinterest.

Rosa Barbie: el fin de una era colorida

El fenómeno Barbiecore, que dominó el panorama fashionista en 2023 y 2024, será uno de los primeros en caer durante el 2025; este estilo, inspirado en la muñeca de plástico más famosa del mundo y en la película protagonizada por Margot Robbie, hizo que la rosa se convertirá en el color de la temporada, pero este año traerá consigo un cambio hacia tonos menos saturados.

De esta forma, el color blanco y el azul marino serán los protagonistas de esta temporada, con el icónico cuello marinero y las rayas como elementos distintivos. Esta tendencia se inspira en la elegancia relajada del estilo costero, ideal para aquellas que buscan una moda más atemporal y accesible; por su parte, la blusa marinera, una pieza clásica de la moda francesa, tendrá una nueva versión moderna, mientras que el estilo náutico se adoptará en vestidos y chaquetas con detalles metálicos y líneas limpias. Es momento de mirar atrás, reflexionar sobre lo que definió el año pasado y, por supuesto, dar la bienvenida a lo que está por venir.

Fotografía: Pinterest/Lergo.

Mocha Mousse en lugar del color dorado

En 2024, el dorado intentó reclamar su lugar en las pasarelas, especialmente durante las festividades de fin de año, pero pronto quedó claro que no era un color fácil de incorporar en la vida cotidiana. Su brillo opulento, aunque hermoso en pequeñas dosis, no favorece no es del agrado de muchas personas ni encaja bien con el estilo de vida acelerado de la actualidad.

La transición hacia el 2025 estará marcada por la adopción de un color mucho más cálido y versátil: el Mocha Mousse. Elegido por Pantone como el color del año, este marrón profundo con matices de chocolate y canela ofrece una elegancia natural que se adapta a una amplia variedad de estilos y tonos de piel. Este tono evocará sensaciones de calidez, estabilidad y confort, y se convertirá en el nuevo básico de los armarios más atractivos; además, será un color tan versátil como el negro, pero con una sensación de cercanía y naturalidad que lo convierte en ideal para cualquier ocasión, desde el día hasta la noche. A pesar de su glamour y su capacidad para iluminar cualquier evento, el color dorado nunca fue realmente una tendencia práctica.

Fotografía: Pinterest/Viktoriya ?.

