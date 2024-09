5 looks para brillar el 15 de septiembre y verte fabulosa en la noche mexicana

Sin duda alguna, el 15 de septiembre es una de las fechas más celebradas por los mexicanos. El Día de la Independencia es el motivo por el cual se organiza una fiesta llena de colores, música y comida tradicional como el pozole, pambazos, chiles en nogada y más. Pero también es un buen pretexto para reunirse con la familia y festejar a lo grande, y si todavía no tienes tu outfit para esa noche, no te preocupes, aquí te vamos a dar unas ideas que te pueden servir de inspiración para que brilles.

Los mexicanos siempre queremos estar had doc con respecto a la fecha a celebrar y el 15 de septiembre hay elementos en tu vestimenta que no te deben faltar. No olvides usar en tu look patrio detalles florales y coloridos en tus prendas que destaquen el folklor mexicano, pero también puedes usar los colores verde, blanco y rojo representativos de la bandera nacional.

¿Cómo vestir el 15 de septiembre para celebrar una noche mexicana?

Las fiestas patrias están a nada de llegar y más vale que vayas planeando que te vas a poner para que no te agarren las prisas. Por eso quisimos reunir los mejores looks que destacan por ser muy mexicanos. Puedes utilizar pantalones, blusas tradicionales mexicanas, pantalones vaqueros o vestidos típicos de algún estado y verás fenomenal.

Look 1: un accesorio que se ve muy lindo y es icónico de las fiestas patrias es el moño de mariachi, elige uno dorado, rojo o tricolor. Este elemento puedes usarlo, sobre todo si prefieres un look sencillo pero lo suficientemente patrio para que destaque. Agrega una camiseta blanca debajo y combina con unos vaqueros negros.

Look 2: las blusas mexicanas son la mejor idea para que resaltar tu outfit. Puedes encontrarlas en cualquier mercado artesanal y hay diversos modelos y variedad para que elijas la que más te guste. Son muy coloridas, así que debes combinarla bien, puedes usar unos jeans vaqueros o skinny en color negro, blanco, rojo o incluso verde.

Look 3: si prefieres mezclar la modernidad pero sin perder el toque mexicano, definitivamente esta es la mejor elección para ti. Elige una falda tableada o lisa en color verde, blanco o rojo y completa tu look con una playera mexicana, alguna que lleve decorados patrios o de los símbolos mexicanos, combina con tenis o botas.

Look 4: los vestidos tradicionales también puedes conseguirlos en mercados artesanales, en su mayoría llevan tonos muy coloridos y detalles florales. Su tela es ligera, casi siempre en manta, por lo que serán frescos para estos últimos días del verano. Agrega unas sandalias altas si tu vestido es corto o unas bajitas si es largo. No olvides un buen tocado para complementar tu outfit.

Look 5: este es un outfit que puede elevar por completo tu look del 15 de septiembre. El corsé bordado es una prenda muy coqueta que te hará brillar. Si utilizas algún tipo de blusa sin mangas puedes hacer uso de un reboso y se te verá espectacular. Una gran idea cuando llevas escote es usar unos aretes típicos como detallados con flores. El rosa mexicano es un color muy bonito y representativo de México, no dudes en usarlo.

Looks vaqueros para las fiestas patrias

