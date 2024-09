¿Cómo olvidar a un hombre que sólo quiere acostarse conmigo?

Estar enamorados puede convertirse en el cielo o en el infierno, pues así como puede regalarnos experiencias maravillosas como la felicidad, cuando el enamoramiento no es correspondido podemos enfrentarnos a una desilusión total y terminar con el corazón roto, especialmente cuando hemos dado todo de nosotros para que las cosas funcionen con esa persona. Pero algo que tenemos que entender es que para que algo funcione no sólo una parte tiene que poner de su parte, sino también una segunda que quiera hacerlo funcionar.

¡Y sabemos lo complicado que puede llegar a ser sentir lo anterior! Por supuesto, para todo hay escenarios, pero si hay algo que se repite es cuando de pronto un día reflexionando sobre lo que vives te das cuenta que en realidad el hombre del que tanto estás enamorada, sólo quiere acostarse contigo. Si bien en pleno 2024 todos (o casi todos) estamos abiertos a tener algo casual, lo mejor es que nos lo hagan saber, ¡y que no nos ilusionen!

Pues no hay nada peor que de pronto sentir que tuvieron una conexión, pero que más de lo sentimental es algo carnal en la que el que te gusta sólo quiere llevarte a la cama, o bien, que después aceptar tener sexo decidió tomar una distancia de ti. El dolor y la decepción es muy fuerte, y es entonces cuando nacen nuestras ganas de querer soltar y olvidar, aunque esto es lo más difícil del proceso.

Aprende a dejar ese vínculo si lo que tú en realidad deseas es una relación estable. (Foto: Freepik)

Así que si después de tener una mala experiencia en la que resultó que sólo querían sexo y tú sí buscabas algo serio, aquí te dejamos algunos consejos para que te olvides de esa persona, aprendas a encontrar lo que sí quieres a futuro y finalmente hagas crecer tu autoestima como nunca antes. Pero debes de saber que lo primero y más fundamental es identificar si tu "casi algo" sólo te utilizó.

Trucos para identificar a un hombre que sólo quiere sexo, ¡y nada serio!

No importa si estás aquí porque ya te aplicaron la clásica de "estoy confundido" o "no busco nada serio", si sigues dentro de esa relación que no llegará a nada amoroso o si ya lograste salir de ahí, pero no lo logras, aquí te compartimos algunos trucos y señales que te harán decidirte por dejar a esa persona que sólo quiere acostarse contigo. ¿Los reconoces?

No te presenta a sus amigos o familia . Una de las señales más claras es cuando quiere que su vínculo quede en lo privado y es importante que no confundas el que no quiera que te vean como una prospecta a mantener su vida privada como algo privado.

. Una de las señales más claras es cuando quiere que su vínculo quede en lo privado y es importante que no confundas el que no quiera que te vean como una prospecta a mantener su vida privada como algo privado. No te busca a excepción del sexo . Si el hombre con el que estás saliendo sólo te llama cuando sus planes se cancelaron, no te invita a citas, y te hace saber que quiere quedarse a solas contigo, es de lo más probable que sólo quiere tener sexo contigo.

. Si el hombre con el que estás saliendo sólo te llama cuando sus planes se cancelaron, no te invita a citas, y te hace saber que quiere quedarse a solas contigo, es de lo más probable que sólo quiere tener sexo contigo. No te recoge ni lleva de regreso . No importa si ha pasado algo sexual entre ustedes o no, pero nunca existe interés de su parte de que llegues bien a tus destinos, sea con él o tu casa, ¡red flag!

. No importa si ha pasado algo sexual entre ustedes o no, pero nunca existe interés de su parte de que llegues bien a tus destinos, sea con él o tu casa, ¡red flag! Te hace comentarios sexuales . La más clara señal es cuando usa estos comentarios como un pretexto para hacerte saber de forma indirecta que lo único que quiere contigo es sexo.

. La más clara señal es cuando usa estos comentarios como un pretexto para hacerte saber de forma indirecta que lo único que quiere contigo es sexo. Promete cosas que no te cumplirá. Una forma de mantenerte como su víctima de un juego en el que sólo él está jugando es darte una tranquilidad momentánea para después volverte a dejar e incluso aplicarte el ghosting o volver cuando quiere.

Reflexiona sobre qué es lo que quieres. (Foto: Freepik)

¿Qué hacer cuando un hombre solo te utiliza?

Casos como estos son más comunes de lo que piensas, así que no te sientas avergonzada o mal contigo misma por el hecho de haber entregado todo por un hombre que sólo quería sexo contigo. Tanto así que incluso los expertos en psicología han compartido algunos consejos que te ayudarán a tener respuesta cuando ya no sabes qué hacer en una situación como esta.

Estos trucos son muy sencillos de explicar, pero será indispensable que trabajes en ti misma para poder cumplirlos. Estas recomendaciones son del sitio Psicología y Mente, expertos en la salud mental que seguramente te serán de mucha ayuda si lo que quieres es olvidar a ese hombre que te utilizó o que solamente te busca cuando quiere llevarte a la cama.

Toma tu distancia. Usa esta distancia y tiempo para reflexionar qué es lo que está pasando en ese vínculo que no puedes dejar e incluso para replantearte si es lo que buscas, o en cambio, estás segura que quieres algo serio y no algo casual.

Usa esta distancia y tiempo para reflexionar qué es lo que está pasando en ese vínculo que no puedes dejar e incluso para replantearte si es lo que buscas, o en cambio, estás segura que quieres algo serio y no algo casual. Decide. Lo siguiente en hacer después de meditar lo anterior es tomar la decisión: ¿te quedas o te vas?

Lo siguiente en hacer después de meditar lo anterior es tomar la decisión: ¿te quedas o te vas? Ponte como prioridad. Es fundamental que en este proceso de olvidar a un hombre sólo pienses por ti y por lo que desees, es decir, ignora y no le des tantas vueltas al asunto o a lo que la otra persona te responda cuando le pongas fin.

¡No te sientas culpable por dejar una relación donde sólo quieren sexo! (Foto: Freepik)

¿Cómo superar a alguien que sólo quería acostarse contigo?

Otro truco que sí o sí debes aplicar durante este proceso para olvidar a un hombre rápido es, ¡no culparte!, así que en esta difícil momento enfócate en los pensamientos positivos sobre elegirte como prioridad, de no centrarte de más en lo que la otra persona quiere (el sexo) y tú no quieres. Recuerda que no está mal que elijas lo que deseas tener en tu vida, además que no fue tu culpa si las cosas no se dieron como tú esperabas, ya que al final la otra persona también tiene claro que su prioridad no es tener una relación en este momento, sino algo casual. ¡Y libérate!