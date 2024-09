Las botas Marc Jacobs de 15 mil pesos de Ángela Aguilar y que puedes conseguir en Temu por menos de 900

Ángela Aguilar no sólo marca tendencia dentro del regional mexicano, sino también en la belleza y en la moda con un estilo propio como es el cabello corto y labios rojos, pero también siguiendo las mejores tendencias de cada temporada y son estos dos aspectos los que ha fusionado en más de una ocasión, incluso durante sus conciertos en los que agrega la tradición y cultura de México. Tanta es su influencia dentro de esta industria que ahora la intérprete está siendo horrada con su propia exposición.

La noche del miércoles, la intérprete de "Qué agonía" asistió al Consulado General de México en Houston en Estados Unidos para la inauguración de la exhibición "10 años cantando y vistiendo a México" que se realizó en su honor, pues con esta expo buscan recordar los 10 años dentro de la música y moda que ha tenido Ángela Aguilar y en ella quedaron a la vista de todos los vestidos más icónicos y folkloricos de la cultura mexicana y que se quedará todo este mes de septiembre.

A un evento tan especial no podía faltar la protagonista, quien fiel a su estilo volvió a lucirse, aunque no con algo colorido como se le acostumbra ver en los escenarios, sino con algo más sobrio en un look monocromático en color negro. Si bien su maxifalda en tubo y con abertura en una de las piernas, blusa de transparencias y saco la hicieron verse muy elegante y moderna, los que se robaron toda la atención fueron sus zapatos, ya que la hija de Pepe Aguilar apostó por unas botas de la firma Marc Jacobs que causaron furor.

La colección de zapatos de Ángela Aguilar es icónica. (Foto: IG @consulmexhouston)

Lo primero a resaltar es que Marc Jacobs es una de las firmas de moda más icónicas, una de las tantas que suele usar la "princesa del regional mexicano", y que no es accesible para todo el mundo; tan sólo este modelo que llevó la cantante supera los 15 mil pesos; sin embargo, para todas aquellas amantes de la moda les tenemos buenas noticias, ya que es posible llevar un diseño similar de Temu que cuesta menos de 900 pesos, es decir, que es 19 veces más barato. ¿Le copias este estilo glunge que fusiona lo gótico con lo grunge?

¿Qué botas usa Ángela Aguilar y cuánto cuestan?

Para visitar la exposición "10 años cantando y vistiendo a México", Ángela Aguilar apostó por unas botas de plataforma y broches de la firma Marc Jacobs. El diseño que tanto furor causó es The Kiki Knee-high Boot, es decir, un par de botas altas que ya es un clásico dentro de la marca y que con el paso de los años se ha ido transformando; el precio de este calzado varía dependiendo el sitio de compra, pues mientras en el sitio oficial de la marca es de 595 dólares, o sea, 11 mil 784 pesos; en páginas como Farfetch llega a costar hasta 15 mil 821 pesos.

Cabe destacar que lo que hace a estas originales botas es que desde el otoño de 2016 llegaron a las pasarelas y se han reinventado hasta llegar a la rodilla, además de adaptarse a las tendencias actuales como es el caso de una punta redondeada y con correas múltiples en la parte delantera del diseño. Por otro lado, y como pudimos ver en el más reciente look de la ahora esposa de Christian Nodal es que son muy altas gracias a un tacón ancho de 15 centímetros más una plataforma de 7.6 centímetros.

Estas son las lujosas botas que llevó Ángela Aguilar. (Foto: Marc Jacobs)

El precio de este diseño también incluye un diseño hecho de cuero, incluyendo la plantilla y la suela; mientras que el cierre con múltiples hebillas convierte a las botas en algo más modelo y juvenil que fusiona los estilos gótico y grunge. Sin embargo, como sabemos no todo el mundo puede pagar de 11 a 15 mil pesos para lucir fantásticas y es ahí cuando entran los dupes de moda y estas lujosas botas de Marc Jacobs también tienen versiones más económicas, claro de otras marcas y aunque no se tratan de diseños idénticos, sí son muy parecidos.

Dupe de las The Kiki Knee-high Boot de Marc Jacobs, ¿cuánto cuestan?

Las botas The Kiki Knee-high Boot de Marc Jacobs son unas de las más icónicas de los últimos años, es por ello que muchas marcas más económicas y sitios en línea resultan mucho más económicas. En esta ocasión te compartimos el dupe disponible en Temu que tan sólo te costará 830.69 pesos mexicanos, ¡precio que ya tiene rebaja!, pues su precio original es de 922.99 pesos. Es importante destacar que aunque el diseño es parecido al que llevó Ángela Aguilar, no es idéntico y algunas diferencias es el largo que sólo llega a la pantorrilla y que los broches son en forma de corazón.

Este es uno de los dupes más económicos que puedes conseguir de las botas Marc Jacobs. (Foto: Temu)

Por supuesto, en Temu no es el único lugar en el que puedes comprar unas botas como las The Kiki Knee-high Boot, ya que en páginas como eBay también es posible conseguirlas; aquí te dejamos una lista de diseños con sus respectivos precios y fotos de referencia si es que estás buscando un dupe de las originales de Marc Jacobs.

Botas de plataforma con hebilla hasta la rodilla con correa alta en mil 655 pesos mexicanos disponibles en eBay. Puedes acceder al sitio dando clic AQUÍ.

¿Las comprarías? (Foto: eBay)

Frankie Hsu Gothic Lolita en mil 690 pesos disponibles en Amazon. Puedes verlas dando clic AQUÍ.

Un diseño muy brillante. (Foto: Amazon)

