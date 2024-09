Ángela Aguilar presume su figura y su amor por Christian Nodal bailando en TikTok

Ángela Aguilar y Christian Nodal han decidido ignorar las críticas por su repentino romance y los rumores de una infidelidad por parte del cantante a la trapera argentina Cazzu para gritar en grande su amor. Y es que ahora la pareja comparte románticos videos en redes sociales donde presumen su matrimonio mientras responden sutilmente a los comentarios negativos, como los que ha recibido la menor de la dinastía Aguilar por su figura.

El romance de los intérpretes de "Dime cómo quieres" comenzó en medio de una fuerte controversia, pues lo confirmaron tan sólo dos semanas después de que Nodal anunciara el fin de su relación con la madre de su primogénita, Inti. Aunque parecía que las críticas y ataques en redes sociales se detenían para la pareja, éstas se intensificaron cuando se dio a conocer que llegaron al altar en medio de una íntima ceremonia sólo un mes después de anunciar su noviazgo.

La premura del compromiso desató rumores de un embarazo como el motivo por el que se habrían casado; sin embargo, es la pareja y su familia quienes se han encargado de desmentirlo compartiendo imágenes de su vida como recién casados. Aunque estas imágenes y las declaraciones de Pepe Aguilar revelarían que sus seres queridos no estaban de acuerdo con la relación, pero aún así decidieron apoyarlos.

A través de TikTok, Christian Nodal compartió un video cantando un fragmento de su nuevo tema "Un besito más" que lanzó en colaboración con la promesa del regional mexicano, Estevie, quien fue señalada de ser la tercera en discordia en la relación del sonorense y Cazzu. Lo que llamó la atención es que en el clip interviene Ángela Aguilar usando un ajustado look deportivo que le permitió presumir su figura.

Sigue leyendo:

Christian Nodal aparece solo en el bautizo de su sobrino, mientras Ángela Aguilar estaba con otro cantante

Así canta Aneliz Aguilar, la hija poco conocida de Pepe Aguilar que no se dedica a la música: VIDEO

Con este la hija menor de Pepe Aguilar respondería también a las críticas que ha recibido sobre su figura y los rumores de que usa fajas con esponjas en los muslos para marcar aún más sus curvas. Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos aplaudieron la forma en la que derrochan amor: “¡Ángela, estás bellísima!”, “La risa de Nodal me encanta, se ve que disfrutan estar juntos” y “Mientras ustedes sean felices juntos…”.

Ante la ausencia de Pepe Aguilar pese al escándalo que rodeaba a su hija menor, surgieron sospechas de los fans de que el también productor no estaría de acuerdo con su romance. Aunque la boda calmó los rumores, las recientes declaraciones del cantante lo confirmarían ya que dijo haber pagado por la ceremonia y también reveló que prefería la música de Carin León a la de su yerno.

Además, en entrevista para “La Red” admitió que el compromiso de Ángela Aguilar y Nodal fue precipitado, aunque no dudó en apoyarla en todo momento y la acompañó al altar viviendo uno de los momentos más emotivos juntos ya que se escuchaba una d las canciones que Flor Silvestre, abuela de la también modelo, le cantaba a Antonio Aguilar.

Fue muy rápido el noviazgo de Christian con Ángela y fue muy rápida la decisión de quererse casar, entonces sí fue un shock, pero ya a la hora de la hora que estaba sucediendo pues no, yo pensé que sí. Yo estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón de caminar con mi hija y no, me dio una emoción extraña que nunca había sentido. Me da a alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer, dijo el cantante.