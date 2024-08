Para iniciar el nuevo ciclo escolar, muchos padres tratan de buscar los mejores precios para comprar los útiles de sus hijos. Ya es bien sabido que en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sin embargo, hay lugares específicos donde puedes comprar este tipo de accesorios. Todavía estás a tiempo de darte una vuelta para que tus peques inicien con todo el nuevo año académico.

Que no te ganen las prisas, todavía estás a buen tiempo de surtir la lista de útiles escolares de tus peques. En cualquiera de estas calles es común que encuentres mejores precios si compras de mayoreo, así que si piensas adelantar las compras del siguiente año puedes hacerlo y te saldrá a un mejor precio.

Lo ideal es que llegues temprano para comprar los útiles escolares | Foto: YouTube Damaris Wit

¿Dónde comprar útiles escolares en el centro de la CDMX?

Lo ideal es que llegues temprano para comprar los útiles escolares. La mayoría de estas tiendas abre a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Entre más temprano llegues tendrás la posibilidad de comprar sin grandes tumultos de gente y también te dará tiempo de comparar precios de un local a otro.

Calle Mesones: aquí encontrarás todo tipo de útiles escolares, especialmente entre José María Pino Suárez y Talavera. Hay lápices, colores, pegamento, libretas, hojas blancas y de color, juegos geométricos, plumones, plumas, sacapuntas, gomas y mucho más

Plaza Mesones: en este lugar también encontrarás muchos útiles escolares, artículos de papelería y hasta estuches y mochilas. En algunos de los comercios que hay en la plaza se vende a precio de mayoreo.

Calle Moneda y Regina: el plus principal de esta calle son los uniformes escolares. Incluso venden todo lo necesario para los uniformes de los niños y niñas que pertenecen a la escolta y a la banda de guerra.

Correo Mayor: esta vialidad se distingue por sus tiendas en las que ofrecen artículos de temporada; sin embargo, también encontrarás papelerías, especialmente en el tramo ubicado entre Mesones y Regina.

Mercado de Granaditas: este mercado está un poco más retirado de la zona donde estábamos hasta ahora, pero vale la pena darse una vuelta. Es un sitio inmenso en el que venden todo tipo de calzado para todas las edades, incluyendo tenis y zapatos escolares.

Mesones es la calle más popular donde encontrarás aquí encontrarás todo tipo de útiles escolares Foto: YouTube Damaris Wit

¿Cuáles son los útiles escolares básicos?

Si no tienes una lista de útiles, lo mejor es que vayas preparada o preparado para lo que vas a comprar y de esta forma no vas a gastar de más. Hay artículos de papelería indispensables que no puedes omitir para que tu hijo tenga todo lo indispensable en su regreso a clases y esto es lo más básico.