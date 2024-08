Belinda renueva su look bajo la tendencia de cejas decoloradas, así lucirá para el estreno de "La Mala"

Las cejas decoloradas y extra delgadas se han convertido en la sensación desde el 2022, cuando vimos a un sin fin de celebridades unirse a la tendencia de belleza que unas aman y otras odian, pero que sin duda alguna es la sensación. Aunque este furor ha perdido seguidores, lo cierto es que se mantiene fuerte y vigente, en especial ahora que Belinda llegó a revivir esta apuesta de look, pues como ella dijo hace años, sabe cómo imponer moda.

Fue durante la tarde de este lunes cuando Belinda recurrió a sus historias de Instagram para compartir lo que será su nuevo look, en el que por cierto destacan unas cejas delgadas y muy rubias que logran ese efecto decolorado que alarga y endurece el rostro. ¿El resultado?, algo icónico con el que causó furor entre sus fans. Por si fuera poco el cambio de imagen con el que se renovó de aires, la cantante anunció que cada vez falta menos para el estreno de su nueva canción "La Mala", de la que ya ha contado algunos detalles.

Belinda no teme en experimentar con su estilo. (Foto: IG @belindapop)

De acuerdo con los detalles mínimos que compartió la también actriz, este radical cambio de look es con motivo de la imagen que proyectará en su nueva canción, "La Mala", y que muy probablemente al igual que sus recientes estrenos tenga un video musical en el que la famosa de 34 años presuma más de su rostro con tendencia de cejas que no son para todo el mundo por lo arriesgadas y atrevidas que resultan.

En la única foto que existe de Belinda con las cejas decoloradas se le ve posando frente a un fondo oscuro y con luz directa hacia ella para así resaltar su bella imagen. Claro que lo primero que llama la atención son sus cejas decoloradas y muy delgadas, algo que hace que los ojos y las facciones se conviertan en las grandes protagonistas. Después, se aprecia una melena midi con mechas rubias difuminadas con las que se mantuvo más fiel a los looks que ya le hemos visto en el pasado.

Belinda se luce con cejas decoloradas y demuestra que es la tendencia del verano

Así que si estás buscando inspiración para lucirte este verano, súmate a la tendencia de las cejas decoloradas que Belinda acaba de revivir para esta temporada. Te aseguramos que elevará tu imagen como ninguna otra apuesta de belleza y la mejor parte es que quienes no quieren llevar todo el tiempo el efecto decolorado o rubio, pueden lograr el mismo resultado en casa con un poco de maquillaje, primero aplicando corrector para cubrir el tono natural y después "teñir" las cejas con sombras para ojos. ¿Lo intentarás?

Esta es su más reciente imagen. (Foto: IG @belindapop)

Cambios de look de Belinda

Esta no es la primera vez que Belinda renueva su look para su esperado regreso a proyectos musicales, especialmente ahora que ha regresado a la música con sus sencillos. En esta nueva etapa ha apostado por el color en toda la melena, olvidándose así e los rubios que ahora lleva no sólo en la cabellera, sino también en las cejas. Aquí te dejamos la lista de cambios de imagen que ha llevado en el último tiempo y que además están relacionados con sus canciones.

Cabello midi en color verde para el estreno de "Cactus"

Cabello rojo cherry en corte bob junto a cejas del mismo color para el estreno de "300 noches"

Cejas decoloradas para el próximo lanzamiento de "La mala"