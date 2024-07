Belinda promete regresar "muy mala" con una nueva canción y da pequeño adelanto desde la alberca

Belinda nos acaba de sorprender con un importante anuncio relacionado a su regreso en la industria musical, pues luego de éxitos como "Cactus" o "300 noches", la "princesa del pop" está lista para un nuevo lanzamiento con el cual seguir conquistando la música en español y así lo confirmó hace unas horas por medio de redes sociales. Aunque son pocos los detalles que tenemos sobre su nueva canción, lo que sabemos es que regresará en una faceta "muy mala".

Anuncia Belinda nueva canción con un estilo de mujer "muy mala", ¿cuándo se estrena?

Hace unas horas, la también actriz compartió un video en sus historias de Instagram con el que emocionó a sus fans, ya que dejó en claro que su regreso a la música todavía no termina y que tras verla como "Belika" en los corridos tumbados, ya tiene fecha de estreno para su nueva canción en la que promete un retorno icónico y distinto a la niña bien que siempre hemos visto. Para sorprender todavía más dio lo que parece ser un adelanto de lo que veremos en unas semanas, pues posó en bikini desde la alberca y fumando.

¿Belinda nos reveló su nuevo tema desde esta publicación? (Foto: IG @belindapop)

"Proximo sencillo 15 de agosto la mala pero muy mala", escribió Belinda en una Instastorie en la que también agregó algunos emojis de fuego para hacer de esta noticia algo todavía más hot. Además de revelar la fecha de estreno de su próxima canción, se ve a la cantante posando a la orilla de la alberca con un fondo tropical y ella luciendo un bonito bikini, mismo que ya había presumido en redes sociales con una sesión de fotos.

Como muestra de que la estrella de "Bienvenidos a Edén" mostrará una imagen muy distinta a la que sus fans están acostumbrados, en su breve video aparece fumando con una hookah, por lo que su imagen veraniega también se ve difusa por el humo de la hookah. ¿Pero esto será parte de lo que veremos en agosto con el lanzamiento del tema?, habrá que esperar unas semanas para saberlo.

Así dio el anuncio. (Foto: IG @belindapop)

Belinda anuncia nuevo sencillo el próximo 15 de agosto

El regreso de Belinda a la música era uno de los más esperados y desde que lanzó "Cactus" en una clara referencia a Christian Nodal, su expareja, no ha hecho más que crecer musicalmente al renovar su estilo del pop al regional mexicano con los corridos tumbados, donde incluso ha colaborado con Natanael Cano en "300 noches". Cabe mencionar que el anuncio de su nuevo tema se da en medio de la polémica de su exprometido tras confirmar un noviazgo con Ángela Aguilar.

Desde entonces el nombre de ola ojiverde ha vuelto a ser relacionado con el de Christian. Además, hace a penas unos días Nodal estrenó el tema "No me 100to bien" y tanto la letra como el video oficial fueron relacionados directamente con Belinda; de hecho, algunos fans aseguraron que se trataría de una respuesta del mariacheño a la canción "Cactus" de su ex.