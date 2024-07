Belinda reaparece en redes tras la nueva canción de Nodal y obtiene más likes que su ex: "La inolvidable"

Belinda reapareció en las redes sociales. En los últimos días ha estado en el ojo del huracán porque quiere evitar a toda costa hablar con la prensa. Por eso la captaron escondida en una maleta para poder salir del aeropuerto, y hasta vestida como un guardia de seguridad para pasar desapercibida.

Todo el alboroto porque no quiere dar una declaración sobre la reciente nueva relación de Christian Nodal, quien fue su novio durante algún tiempo, pero terminaron y él terminó en los brazos de la trapera argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. Su relación actual es con la intérprete mexicana Ángela Aguilar.

Christian Nodal acaba de estrenar una canción en las plataformas de streaming, se trata de "No Me 100to Bien", misma que ya tiene más de 280 mil reproducciones, y va rumbo a convertirse en otro gran hitazo del intérprete de música mexicana como el norteño, el ranchero o la banda.

"Y he intentado olvidarte con otras, ya me tomé como 200 copas, buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé, que no me siento bien..."