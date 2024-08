¡A comer! Krispy Kreme festejará el Día del abuelo con donas GRATIS, ¿cuándo y cómo?

Más vale que ya tengas listo el regalo para tu abuelo o abuela, recuerda que este 28 de agosto es su día y si no sabes qué obsequiarles para hacerles saber cuánto los quieres. Krispy Kreme tiene una buena promoción para que vayan a disfrutar de una deliciosa dona gratis y aquí te vamos a dar todos los detalles.

El Día de los Abuelos en México se instituyó desde 1983 para reconocer la labor de los abuelos en la familia, pues el rol que ambos desempeñan es parte importante para sus futuras generaciones. El amor, la compañía y los lazos que crean con sus nietos es una relación inigualable que hace a los nietos sentirse muy amados.

Recuerda que lo importante no es un regalo, es la convivencia y el tiempo juntos. Si no tienes dinero o no quieres gastar hay otras formas de demostrarle cuánto lo aprecias y lo importante que es en tu vida. Así que puedes escribirle una carta o editar un video con sus momentos más bonitos y por supuesto un abrazo que refuerce el cariño.

Recuerda que lo importante no es un regalo, es la convivencia y el tiempo juntos | Foto: Freepik

¿Cómo aplica la promoción de una dona gratis en Krispy Kreme?

Para aplicar la promoción de una dona gratis en Krispy Kreme solo tienes que visitar cualquiera de las sucursales este miércoles 28 de agosto de 2024 en compañía de tu abuelito o abuelitos y se te obsequiará una Dona Glaseada Original sin costo alguno. El número de donas gratis está limitado por tienda, por lo que te recomendamos llegar temprano por la tuya.

Este 28 de agosto es el Día de los Abuelos y Krispy Kreme quiere consentirlos con una oferta única que hará este día inolvidable, todas las Docenas Select a un precio especial de 220 pesos en tiendas y 264 pesos en sus canales de delivery: Uber Eats, la app de delivery de Krispy Kreme México o vía WhatsApp.

Este 28 de agosto es el Día de los Abuelos y Krispy Kreme quiere consentirlos con una oferta única | Foto: Sitio web Krispy Kreme

Estas son las promociones de Krispy Kreme por día

Krispy Kreme cuenta con diferentes promociones cada día, así que puedes acudir a tu sucursal favorita y ordenar lo que prefieras o más te guste y probablemente tenga un costo especial. Aquí te dejamos algunos de los costos especiales que la cafetería tiene para vayas y ordenes algo delicioso.

Todos los días: