¿Por qué se debe usar una pulsera roja o ropa de este color el martes 13?

¿Alguna vez has escuchado la mítica frase de "en martes 13 no te cases ni te embarques"? Se trata de una de las más conocidas y dichas en una fecha como hoy, pues este día y con este número en específico ha sido asociada por siglos a la mala suerte en todo lo que hagamos y que se suma al poco esperado viernes 13. Ante ello no resulta sorpresa que personas de todas las edades recurran a métodos de protección para así proteger su energía.

Aunque existen muchas formas y rituales con los cuales protegernos en un martes 13, es importante que sepas que la manera más sencilla para lograrlo es llevar contigo el color rojo, pues este tono es un poderoso amuleto con el cual se puede alejar la mala suerte. De acuerdo con las creencias, la mejor opción para agregarlo en nuestro día es con una pulsera, pero también la ropa juega un factor importante.

¿Qué significa el color rojo en martes 13?

En muchas culturas al rededor del mundo se suele utilizar el color rojo como un símbolo de protección y de ahí que los amuletos que se les colocan a los bebés recién nacidos para que "no les echen ojo" sean con esta brillante tonalidad. Pero el significado es mucho más profundo, ya que al usarlos no sólo podemos conseguir una seguridad extra en nuestras vidas, sino también llenarnos de otro factores de la abundancia.

Pues se sabe que el usar este color en una pulsera o en la ropa que llevamos puesta, logramos alejar la energía de la mala suerte que precisamente encontramos durante un martes 13 o un viernes 13. Además, debes de saber que al portar un amuleto de este color también te puedes llenar de fuerza y así lograr con éxito todo lo que deseas en fechas en las que la suerte suele jugarnos una mala jugada.

¿Qué color no usar el martes 13?

Por otro lado, debes de tomar en cuenta que en este día no sólo tienes que acompañarte con el rojo para que la mala suerte no llegue a ti, sino que también es primordial que no uses el color negro, pues este está precisamente ligado a una mayor mala suerte. Esta superstición viene de siglos atrás y con la presencia de los gatos negros; sin embargo, se debe de recordar que los animales no tienen nada que ver con las creencias.

¿Cómo atraer la buena suerte un martes 13?

Si tienes miedo de que este martes 13 la energía negativa del día te dé una mala jugada, sin duda tienes que hacer de todo para protegerte a ti, tu energía y tu fortuna; es por ello que además de la recomendación de usar una pulsera roja o ropa roja, aquí te compartimos algunas recomendaciones con las que lograrás llenarte de buena surte.