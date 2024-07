Loreto Peralta, la nueva diosa de la moda derrocha estilo con su vestido cut out

Muy atrás han quedado los días en los que Loreto Peralta protagonizó “No se aceptan devoluciones” junto al actor y comediante mexicano Eugenio Derbez. Cuando la cinta se estrenó el 20 de septiembre de 2013, la actriz estadounidense tenía 9 años de edad y derrochaba ternura. Ahora que tiene 20 años es todo un ícono de la moda, ya que es la nueva diosa de la moda.

La nacida en Florida, Estados Unidos, compagina su carrera como actriz con su faceta como modelo y embajadora de firmas. Vía Instagram dio a conocer que se encuentra en Cannes, Francia, porque la invitaron a un evento de Lancôme. Al asistir a la gala, la famosa derrochó estilo con su look de vestido cut out.

Sigue leyendo:

Salma Hayek comprueba que el verde olivo es el nuevo beige con este elegante look de tres piezas

Ariadne Díaz regresa al cabello cobrizo, el tono de tinte que es ideal para renovar el look este verano

Loreto Peralta se impuso con su look en Cannes. Foto: Instagram Loreto Peralta.

Loreto Peralta se vuelve a apoderar de Cannes

Loreto Peralta posó para tener fotos y videos con los que atesorará este evento en el que se robó las miradas. En su perfil de Instagram se leen elogios, entre los que destacan los siguientes: “Te ves radiante y hermosa como siempre”, “qué linda” y “Loreto, tu belleza, tu sensualidad y tu personalidad son deslumbrantes”.

Por su estilo y porte, la actriz se volvió a apoderar de Cannes, destino en el que estuvo en mayo pasado porque acudió al Festival Internacional de Cine de Cannes, mejor conocido como Festival de Cannes.

La famosa derrocho estilo en un evento de Lancôme. Foto: Instagram Loreto Peralta.

Loreto Peralta revive la tendencia cut out

Sin embargo, en esta ocasión Loreto Peralta optó por un look juvenil que es acorde a su edad. Su vestido parecería que consta de un top y falda larga y recta, efecto que se logra gracias a la tendencia cut out. Estuvo en auge en los años 90 y resurgió entre 2020 y 2022, cuando diversas famosas de Hollywood empezaron a portar looks con cortes.

El hit de esta tendencia es que permite lucir la piel, evocando la feminidad y sensualidad, como pasó con la actriz de “Todas las pecas del mundo”. El atuendo de la famosa también se apega a la tendencia bicolor porque el top del vestido es color naranja, mientras que la falda es color morado.

La prenda de la actriz es cut out y bicolor. Foto: Instagram Loreto Peralta.

La combinación de colores fue perfecta para Loreto Peralta cuya tez es clara. Para sacarle provecho a estos colores, usó un maquillaje con sombras moradas, que fue un trabajo que realizó el maquillista profesional Luis Torres, quien es una de las personalidades más sobresalientes en el mundo de la belleza.