Galilea Montijo lució un exclusivo vestido de diseñador de más de 80 mil pesos en el estreno de La Casa de los Famosos

Galilea Montijo de nueva cuenta está en el foco de atención, esta vez tras el exitoso estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en donde no sólo enamoró con su conducción, sino que también nos demostró que es una de las mexicanas más fashionistas que tenemos en la actualidad. Pues para una noche de gala como la del pasado domingo apostó por un look en el que destaca el lujo y lo costoso, primero con una larga lista de joyas Bvlgari y después con un vestido de impacto.

La combinación anterior nos dejó en claro que la también conductora del programa Hoy no escatima en gastos y que sabe cómo lograr el balance perfecto, así como mezclar dos marcas de lujo, algo que ya ha hecho en el pasado. Sin embargo, en esta oportunidad, la famosa apostó por llevar un vestido de diseñador que también han llevado otras figuras reconocidas a nivel mundial como la modelo Bella Hadid o la cantante Shakira. ¡Y cuesta más de 80 mil pesos!

Estas fueron sus joyas. (Foto: IG @galileamontijo)

Galilea Montijo se luce con vestido de Dimitri Petsa valuado en más de 85 mil pesos

Previo a la gala con la que Televisa estrenó La Casa de Los Famosos, Galilea Montijo apareció en Instagram con varias publicaciones para presumir todos los detalles de su look que incluye maquillaje, peinado, vestido y joyas de alto lujo. Primero, la famosa apareció con un close up a su rostro y con la mano esquivando el cabello que caía sobre su oreja para presumir pendientes, collares, anillos y muchos brazaletes de Bvlgari.

Después, la también madre de familia, sorprendió con tres fotos en las que posó de cuerpo entero y frente a las pantallas de LCDLF con un vestido dorado con el que se lució como Diosa griega y esto no era para menos, ya que eligió el modelo de una diseñadora de moda griega que sabe mejor que nadie cómo resaltar las curvas y lograr una imagen elegante y sensual.

Así de guapa se lució. (Foto: IG @galileamontijo)

Se trata del "Vestido Love" de la diseñadora Dimitri Petsa, un diseño que actualmente se encuentra agotado, al menos en la página de Revolve, y que está valuado en más de 80 mil pesos; su precio exacto es de 84 mil 899 pesos y se vende desde la talla XS hasta la L. El color oro en el que está fabricado es ajustado al cuerpo y con la espalda abierta, misma en la que la decoración cuenta con correas de cadena y cierre dorado, algo que se replica en la zona del abdomen.

Cabe destacar que de esta forma Gali, como le dicen de cariño, se sumó a la fiebre del "wet look" que imita el efecto mojado después de haber tomado una ducha o salido del mar; sin embargo, éste sólo lo aplicó al exclusivo vestido, ya que su cabello lo llevó al natural y aunque muy brilloso, no replicó el "wet look", sólo apostó por ondas marcadas, muy clásicas de su estilo.

Este es el costo del exclusivo diseño. (Foto: Revolve)

Finalmente, en una noche de impacto, dejó que el vestido de diosa griega fuera el verdadero protagonista, pues a excepción de las joyas Bvlgari que también tienen mucho protagonismo, Galilea Montijo llevó un maquillaje neutro para resaltar su belleza; de esta manera sólo apostó por sombras marrones y labios nude, así como un delineado para hacer más sensual la mirada. Como era de esperare, esta apuesta le trajo una lluvia de halagos en redes sociales.