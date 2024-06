Ola de calor: ¿Qué pasa si no tomo agua en todo el día y por qué puede ser peligroso?

Debido a las altas temperaturas durante la época de calor es normal experimentar sudoración y nuestro cuerpo sufra de deshidratación. Exponernos varias horas al sol nos puede causar una pérdida de líquidos en el cuerpo, por ello es muy importante el beber agua durante el día.

Aunque no tengamos sed, varios expertos recomiendan que debemos ingerir al menos dos litros de agua, ya que es necesario para las funciones de nuestro cuerpo, como los riñones. También regula nuestra temperatura corporal, y es que nuestro cuerpo se compone al menos de 70 por ciento de este líquido.

Sin embargo, hay personas que no están acostumbradas a beber tanta agua en un día, pues prefieren otras bebidas como café, refrescos, jugos, sueños, entre otros. Sin embargo, es importante hacernos del hábito de tomarla, no solo por hábitos saludables o el calor, sino porque de no hacerlo, además de la deshidratación también hay consecuencias en nuestro cuerpo al no beber agua por más de un día.

¿Qué pasa si no tomo agua y me deshidrato?

El agua es vital para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, aunque no está mal beber café u otros líquidos, nuestro cuerpo necesita estar bien hidratado. Algunos expertos señalan que no tomar suficiente de este líquido puede provocar que nuestra orina se vuelva más oscura, pero hay otras consecuencias

Con las altas temperaturas por la ola de calor podemos sufrir deshidratación de forma más rápida, sobre todo si nos exponemos al sol por un tiempo prolongado, si no bebemos la cantidad suficiente podemos sufrir varios síntomas, de acuerdo con la UNAM, como:

Dolor de cabeza

Fatiga

Mal humor

Deshidratación

Calambres

Irritabilidad

Consecuencias por no beber agua Foto: Freepik

La UNAM también señala que, aunque nuestro cuerpo puede soportar 3 días sin beber agua en condiciones normales, una deshidratación prolongada puede afectar órganos como los riñones y a la larga desarrollar una falla renal, delirios, desorientación, adormecimiento, alteraciones en la vista y, en casos graves, hasta la muerte.