3 outfits para ir a votar este 2 de junio sin importar el clima | Elecciones 2024

Este domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más importantes en México, y es crucial que las y los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Sin embargo, el clima de las últimas semanas nos ha puesto a prueba y es un hecho que esto puede ser un factor determinante en nuestra comodidad al momento de salir a votar; ya sea que el sol esté brillando con fuerza o que una lluvia repentina nos sorprenda en la tarde, es posible mantenerse cómoda y a la moda.

3 outfits para ir a votar este 2 de junio sin importar el clima

Y es que es un hecho que la moda ha acompañado a la historia muy de cerca, por lo que estas elecciones presidenciales merecen tener un look cómodo y que se adapte a las inclemencias del tiempo durante esas horas donde las y los mexicanos podremos ejercer nuestro derecho a la democracia. Así que no tienes pretexto, pues te comparto tres alternativas para verte glamourosa cuando entres a la casilla para marcar el rumbo del país.

Te presento tres looks que te permitirán enfrentar cualquier condición climática con estilo y comodidad.

Fotografía: Pinterest/Life Clothing.

Look 1: Vestido de algodón y sandalias cómodas

El calor puede ser implacable en muchas partes de México durante el verano y más con la ola de calor que atravesamos; por ello, para mantenerte cómoda mientras cumples con tu deber cívico, un vestido de algodón es una excelente opción. El algodón es un material ligero y transpirable que te ayudará a sentirte fresca.

Para completar este look, elige unas sandalias cómodas, busca aquellas con suelas acolchadas y tiras ajustables que te brinden soporte y eviten rozaduras. Unas sandalias con un poco de plataforma también pueden agregar un toque de estilo sin sacrificar la comodidad. Algunos accesorios con los que puedes complementar este look son

Independientemente del look que elijas, es fundamental proteger tu piel del sol. Aplica un protector solar de amplio espectro con un SPF de al menos 30 antes de salir de casa.

Fotografía: Pinterest/Rosapistacho.

Sombrero de ala ancha: protege tu rostro del sol y agrega un toque chic.

Gafas de sol: además de proteger tus ojos, son un accesorio de moda esencial.

Bolsa Cruzada: una bolsa pequeña y ligera que puedes llevar cruzada para tener las manos libres.

Look 2: Impermeable ligero y zapatos resistentes al agua

Si el pronóstico del tiempo indica lluvias para la tarde, es importante estar preparada, por lo que un impermeable ligero es una prenda esencial en tu guardarropa. Busca uno que sea repelente al agua y que tenga capucha para mantenerte seca. Para el calzado, las botas de lluvia son una excelente elección; asegúrate de que tengan una buena tracción para evitar resbalones en superficies mojadas y es que además de ser cómodas, te permitirán moverte con facilidad y rapidez. Los accesorios clave para este look pueden ser:

Los impermeables en colores vivos no solo son funcionales, sino que también pueden ser una declaración de moda.

Fotografía: Pinterest/Mekkdes.

Mochila impermeable: mantén tus pertenencias secas y seguras.

Paraguas compacto: fácil de llevar y útil en caso de lluvia inesperada.

Reloj deportivo: resistente al agua y útil para mantenerte en horario.

Look 3: Conjunto de pantalones ligeros y blusa de manga larga

Cuando el clima es incierto y no estás seguro si hará calor o lloverá, un conjunto versátil es la clave. Los pantalones ligeros de lino o mezclilla son cómodos y permiten una buena circulación de aire, puedes combinarlos con una blusa de manga larga hecha de un material transpirable como el lino o el algodón. Este look no solo es cómodo, sino que también te mantiene preparada para cambios en el clima; algunos accesorios con los que puedes complementar este outfit son:

Si comienza a llover, una blusa de manga larga te protegerá del agua, y si hace calor, los materiales ligeros te ayudarán a mantenerte fresca.

Fotografía: Pinterest/Shein.

Chaqueta ligera: lleva una chaqueta ligera que puedas ponerte o quitarte según el clima.

Zapatos cerrados y cómodos: opta por mocasines o zapatos planos que sean cómodos para caminar y que protejan tus pies.

Tote bag grande: espaciosa y perfecta para llevar una botella de agua, documentos y otros esenciales.

Consejos adicionales para verte espectacular cuando vayas a votar

Ir a votar es una ocasión importante, y aunque la comodidad es esencial, verte espectacular también puede ser una prioridad, por lo que un maquillaje natural y duradero es ideal para un día de votación, especialmente si hay posibilidad de calor o lluvia. Opta por productos de larga duración y resistentes al agua.

También unas uñas bien cuidadas y pintadas pueden hacer una gran diferencia en tu apariencia general.

Fotografía: Pinterest.

De la misma forma, puedes elegir un peinado que sea fácil de mantener y que soporte el clima; si hace calor, un recogido alto o una trenza pueden ser opciones excelentes para mantenerte fresca. Pero si prefieres llevar el cabello suelto, unas ondas suaves pueden añadir un toque elegante y natural, recuerda usar productos anti-frizz para mantener tu peinado impecable incluso en condiciones de humedad.

Con estos consejos adicionales, no solo te asegurarás de estar cómoda y preparada para cualquier condición climática, sino que también te verás espectacular mientras lo haces. Y recuerda que el clima no debe ser un obstáculo para cumplir con tu deber cívico ya que con estos tres looks, estarás preparada para enfrentar todos los climas con estilo y comodidad. ¡Haz que tu voto cuente y hazlo con estilo!