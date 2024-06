Las figuras de cerámica que te heredó tu abuela se han convertido en tendencia y así puedes usarlas para modernizar tu casa

Para muchas personas, la casa de los abuelos se recuerda llena de pequeñas figuras de cerámica que adornaban cada repisa de la sala e incluso existían vitrinas destinadas únicamente a exhibir estos objetos y aunque la cerámica es tomada como una forma de decoración antigua, ésta estética ha ha resurgido con fuerza esta temporada, fusionando la nostalgia de tiempos pasados con la sofisticación de los espacios modernos.

Este estilo no solo evoca recuerdos de épocas anteriores, sino que también ofrece una manera única de renovar y embellecer el hogar, por lo que si estás buscando una forma de dar un giro a la decoración de tu casa, no dudes en inspirarte en aquellos objetos de colección que tus abuelas utilizaban para adornar sus espacios. Y aunque no es necesario que llenes tus estantes con figuras de bailarinas tristes o payasos macabrosos, sí puedes incorporar elementos de cerámica de forma sencilla y discreta, tales como:

Integrar cerámica vintage en la decoración moderna no solo añade un toque de nostalgia, sino que también permite crear espacios únicos y personalizados.

Fotografía: Pinterest/uliclaay.

La magia de los platos de cerámica

Uno de los elementos más representativos de la cerámica vintage son los platos, ya que estos objetos no solo traen consigo una carga emocional y cultural, sino que también se reinventan en la actualidad para ofrecer nuevas funciones decorativas y prácticas. Hoy en día, los platos de cerámica no están relegados únicamente a la cocina; se han convertido en piezas centrales de la decoración del hogar, por lo que colocar platos decorativos en una pared puede transformar completamente un espacio, aportando color y textura, esta técnica es perfecta para crear un punto focal en comedores, cocinas o incluso pasillos.

La combinación de elementos antiguos y contemporáneos puede resultar en una decoración equilibrada y armónica, donde cada pieza cuenta una historia y aporta su propia personalidad.

Fotografía: Pinterest/Ana de la cerda.

Jarrones antiguos: elegancia redescubierta

Estos objetos, que alguna vez fueron elementos utilitarios, ahora se ven revitalizados con capas de pintura fresca y diseños contemporáneos, por lo que un jarrón antiguo puede ser el complemento perfecto para una mesa de centro o una repisa, aportando un toque de distinción y sofisticación.

Los jarrones pueden utilizarse tanto con flores frescas como secas, permitiendo una gran versatilidad en la decoración. Además, su variedad de formas y tamaños los hace ideales para adaptarse a cualquier estilo y espacio, desde un salón amplio hasta una pequeña estantería.

La cerámica vintage no solo es una tendencia pasajera, sino una forma de arte que permite expresar la personalidad y el estilo de cada individuo.

Fotografía: Pinterest/RossoDecora.

Vajillas de cerámica: el centro de atención diario

Las vajillas de cerámica han dejado de ser exclusivas de eventos familiares importantes, por lo que en la actualidad, estas piezas se han convertido en protagonistas de la decoración cotidiana. Utilizar vajillas de cerámica vintage en el día a día no solo añade un toque de elegancia a las comidas, sino que también permite disfrutar de la belleza y la historia de estos objetos. Además, combinar piezas de diferentes estilos y épocas puede crear un conjunto ecléctico y único que refleje tu personalidad y gusto.

Al incorporar estos elementos en la decoración moderna, se crea un espacio lleno de historia, elegancia y originalidad, donde cada pieza tiene su propio significado y aporta un toque especial a tu hogar.

Fotografía: Pinterest/MAHA México.

Otros elementos de cerámica vintage que debes tener en tu casa

La incorporación de elementos cerámicos vintage en la decoración moderna ha dejado de ser una simple tendencia para convertirse en una forma de expresión personal y artística. A continuación, te comparto una lista de otras piezas de cerámica que pueden adornar y realzar cualquier espacio en tu hogar:

Macetas: las macetas de cerámica vintage son ideales para plantas pequeñas y suculentas, añadiendo un toque verde y fresco a tu hogar.

Figuras Ornamentales: desde pequeños animales hasta figuras humanas, estos objetos pueden ser el toque distintivo que necesitas.

Tazones y Cuencos: útiles tanto en la cocina como en la decoración, estos elementos son versátiles y prácticos.

Candelabros: añaden un toque romántico y cálido a cualquier espacio, ideales para cenas íntimas o para decorar una chimenea.

No tengas miedo de combinar piezas de diferentes épocas y estilos. Esta mezcla puede resultar en una decoración única y personalizada.

Fotografía: Pinterest.

Azulejos: los azulejos de cerámica vintage pueden utilizarse en baños, cocinas o incluso como detalles decorativos en muebles.

Teteras y juegos de té: estos conjuntos no solo son funcionales, sino que también aportan un toque de elegancia a tus reuniones.

Lámparas de Cerámica: ideales para crear ambientes acogedores, las lámparas de cerámica vintage combinan funcionalidad y estilo.

Botellas y decantadores: perfectos para decorar una barra o un aparador, estos objetos son tanto decorativos como prácticos.

¿Cómo lograr que la cerámica se integre a la decoración moderna?

Equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo

Selecciona un punto focal: utiliza una o dos piezas de cerámica vintage como puntos focales en una habitación. Por ejemplo, un gran jarrón o una colección de platos decorativos en una pared pueden ser el centro de atención.

Contrasta con elementos modernos: combina la cerámica vintage con muebles y accesorios modernos. Un jarrón antiguo en una mesa de centro minimalista o platos vintage en una cocina de estilo contemporáneo crean un contraste interesante.

Utiliza plataformas como Pinterest e Instagram para encontrar ideas sobre cómo otros han integrado cerámica vintage en decoraciones modernas.

Fotografía: Pinterest.

Paleta de colores

Colores neutros: si tu decoración moderna utiliza una paleta de colores neutros, los tonos suaves y desgastados de la cerámica vintage se integrarán fácilmente sin abrumar el espacio.

Acentos de color: utiliza cerámica vintage con colores vibrantes como acentos en una habitación predominantemente moderna y neutra. Esto puede añadir un toque de calidez y personalidad.

Combina texturas

Mezcla de materiales: combina la cerámica con otros materiales como madera, metal y vidrio. Una mesa de comedor de madera con un centro de mesa de cerámica vintage, o estanterías de metal con macetas de cerámica, pueden crear un equilibrio atractivo.

Superficies lisos y rugosos: utiliza cerámica con texturas interesantes junto a superficies lisas y modernas para añadir profundidad y carácter al espacio.

Explora mercados locales y tiendas de antigüedades para encontrar piezas únicas de cerámica vintage.

Fotografía: Pinterest.

Funcionalidad y estética

Objetos utilitarios: incorpora piezas de cerámica vintage que también sean funcionales, como teteras, platos, tazones y candelabros. Esto no solo añade un elemento decorativo sino también práctico.

Exhibiciones creativas: utiliza estanterías abiertas o vitrinas para exhibir colecciones de cerámica vintage. Esto permite que las piezas se vean sin desordenar el espacio.

Incorpora en diversos espacios

Cocina y comedor: coloca platos y tazas de cerámica vintage en estanterías abiertas o como decoración en mesas y aparadores.

Sala de estar: jarrones y figuras de cerámica pueden colocarse en mesas auxiliares, repisas y estantes.

Baño: utiliza tazones de cerámica como recipientes para jabones o como macetas para plantas pequeñas.

Jardín y Exteriores: Las macetas y jardineras de cerámica vintage pueden añadir encanto a jardines y terrazas.

La cerámica vintage requiere un cuidado especial. Asegúrate de limpiar y mantener estas piezas adecuadamente para preservar su belleza y durabilidad.

Fotografía: Pinterest.

Proyectos DIY