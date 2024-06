¡Prepárate para la temporada de luciérnagas! Esto es todo lo que debes saber

Una de las experiencias naturales más bonitas es, sin duda, el avistamiento de luciérnagas que suelen llegar a los santuarios ubicados en los municipios de Calpulalpan y Nanacamilpa, Tlaxcala.

Tres especies de estos espectaculares bichitos son los que se concentran en estas localidades, ubicadas a solo hora y media en auto de la Ciudad de México, y se atraen entre ellas emitiendo delicadas luces.

La observación es una actividad que ha ido en constante aumento. De acuerdo con la Secretaría de Turismo local, en 2012 visitaron la localidad poco más de 4 mil personas y once años después, durante la temporada pasada, llegaron más de 107 mil visitantes.

Durante este año, la temporada de luciérnagas en Tlaxcala comenzará el 14 de junio y concluirá el próximo 11 de agosto, por lo que tienes mucho tiempo para planear esta experiencia increíble.

¿Cómo me preparo para visitar el Santuario de las Luciérnagas?

Aunque el viaje es a un lugar muy cercano, lo ideal es tener todo resuelto desde antes de salir. La Secretaría de Turismo local aconseja reservar antes en alguno de los 26 centros de avistamiento autorizados con el sello Luciérnaga dorada, el cual concede la autoridad a los que obedecen la normatividad, tienen protocolos de Protección Civil, son sustentables y cuentan con atención al cliente.

Considera que la actividad es al interior del bosque y no se te permitirá encender celulares, lámparas, linternas o cualquier otro dispositivo que emita luz, pues esto puede perturbar las actividades de las luciérnagas.

Las noches más oscuras son las ideales para admirar este fenómeno. Foto: Pueblo Mágico Tlatlauquitepec

Lo ideal es llevar ropa oscura, térmica y sin reflejantes, además de calzado cómodo y, de preferencia, impermeable, pues se espera que la temporada de lluvias esté en su apogeo y el territorio esté mojado.

Por desgracia, en esta travesía no podrás llevar a tu mascota, pues está prohibido entrar acompañado por ellas a la zona del Santuario, donde tampoco podrás consumir alimentos o bebidas alcohólicas.

¿Qué no puedo hacer en el Santuario?

Además de no poder beber alcohol, está terminantemente prohibido encender fogatas y tampoco podrás usar repelente de insectos. Se recomienda llevar una bolsa con el objetivo de no dejar basura al interior.

Debes respetar los senderos trazados en el lugar y se recomienda no comer hongos que no conozcas en el sitio: lo mejor siempre es estar acompañado con un guía del lugar que te puede contar todo sobre él.

El equilibrio en el bosque es muy delicado, por lo que deberás seguir numerosas instrucciones. Foto: Bosque Mágico

Por lo regular, no se admiten grupos de más de 15 personas por guía, con el objetivo de prestar un mejor servicio. Recuerda que es un espectáculo natural y nocturno: por lo regular comienza a las 20:00 horas y termina a las 21:30, aunque hay muchos factores en juego, por lo que no debes desanimarte si no las viste a la primera.

Hospédate en lugares autorizados, en la zona existen numerosas opciones para todos los gustos y presupuestos. Incluso algunos sitios ofrecen actividades complementarias, como degustación de alimentos locales o paseos a pueblos cercanos.