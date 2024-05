¡Deja de tallar! Aprende este sencillo truco para dejar los trapos de cocina como nuevos

La cocina es una de las zonas más importantes de la casa, el poder tenerla limpia es fundamental, pero no es una tarea sencilla debido a la constante actividad en dicha habitación y a que siempre hay elementos que pueden ocasionar manchas. En esta ocasión vamos a presentar un truco que hará que te olvides de pelear para eliminar las manchas de los trapos de cocina. Lo mejor de todo es que se hará con elementos que se encuentran en el hogar.

Los trapos están para ensuciarse, pero eso no quita que deban verse perfectos. Lo que es una realidad es que en muchas ocasiones las manchas no se van aunque se laven. Para esas molestas e imborrables manchas, vamos a presentar este sencillo truco casero que dejará los trapos como nuevos sin la necesidad de usar productos químicos.

Los trapos de cocina están expuestos a manchas continuas (Pexels)

El truco para dejar los trapos de cocina perfectos

Para este truco casero se necesitarán algunos elementos que encontrarás en tu casa. El primero de ellos será bicarbonato de sodio. El segundo será jabón para lavar trastes. Con estos dos elementos harás que tus trapos no tengan ningún tipo de manchas. Ahora es momento de pasar a los pasos a seguir.

Comenzaremos colocando los trapos dentro de una olla con agua.

Cuando los platos ya estén sumergidos es momento de echarle dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una de jabón para trastes.

Una vez colocados los dos ingredientes, es momento de mezclarlos bien y dejar que el agua empiece a hervir. Una vez alcanzada esta temperatura se debe dejar esperar por cinco minutos.

Pasado el tiempo, es momento de tirar toda el agua que se encuentra en la olla. La idea es tirar toda la mugre que ya soltó el trapo.

Ahora es momento de meter a la lavadora con un ciclo corto. Se debe hacer el ciclo con el detergente convencional para terminar de eliminar los restos de manchas y de agua sucia que se encuentren en los trapos.

Al terminar el ciclo de lavado se deben dejar secar para poder disfrutar de los trapos como si fueran nuevos.

Este truco de limpieza hará que los trapos estén como nuevos (Pexels)

Después de realizar este tuco la primera vez, no querrás dejar de hacerlo cuando tengas que lavar los trapos de la cocina y cualquier otro que tenga una mancha de comida difícil de quitar. Al no contar con elementos químicos fuertes, no debería dañar los tejidos de los trapos, por lo que se puede realizar 1 vez a la semana o cuando se considere necesario.