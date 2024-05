Aprende a delinear tus ojos como profesional y triunfa en fin de semana con el maquillaje perfecto

El arte del delineado de ojos es una habilidad que, bien dominada, puede transformar por completo tu apariencia. Ya sea para una salida casual o una fiesta de fin de semana, un buen delineado puede hacer que tus ojos se vean más grandes, más expresivos y, en general, más impactantes. Sin embargo, lograr líneas exactas es una tarea algo complicado es por eso que en esta nota te daremos algunos consejos para que logres lucir unos ojos espectaculares.

Dominar el arte del delineado de ojos puede parecer complicado al principio, pero con práctica y las herramientas adecuadas, puedes lograr un maquillaje profesional que te hará destacar en cualquier ocasión. Recuerda preparar bien tu piel, conocer tu tipo de ojo y elegir el delineador correcto.

Sigue leyendo:

Joven se hace viral por hacer un GRWM para el funeral de su papá, ella explica por qué lo hizo: VIDEO

¿Cómo cuidar los labios en verano? Los mejores productos para hidratar y reparar la piel sin perder el glamour

El delineado es parte importante para el maquillaje.

Foto: Freepik

¿Cómo lograr un delineado espectacular este fin de semana?

Antes de comenzar a delinear, es fundamental conocer la forma de tus ojos. Los ojos pueden ser almendrados, redondos, encapuchados, entre otros. Cada tipo requiere una técnica específica para resaltar sus mejores características. Por ejemplo, los ojos almendrados pueden beneficiarse de un delineado que siga su forma natural, mientras que los ojos encapuchados pueden necesitar un trazo más grueso para que sea visible.

Además un buen delineado empieza con una preparación adecuada. Limpia tu rostro y aplica una base de maquillaje que unifique el tono de tu piel. No olvides el primer para párpados, que ayudará a que el delineado se mantenga en su lugar por más tiempo y evite que se corra. Un lienzo bien preparado es esencial para cualquier tipo de make up, y el delineado no es la excepción.

Identifica la forma de tus ojos y busca el delineado que va mejor con ellos.

Foto: Freepik

¿Qué necesitas para lograr un delineado perfecto?

Elegir las herramientas correctas es crucial. Existen varios tipos de delineadores: lápiz, gel, líquido y rotulador. Cada uno ofrece diferentes acabados y niveles de precisión. El delineador en gel es ideal para un trazo definido y duradero, mientras que el líquido es perfecto para un acabado más dramático y nítido. El lápiz, por otro lado, es fácil de manejar y excelente para principiantes.

Técnica del delineado

Comienza siempre desde el centro del párpado y avanza hacia el exterior. Luego, traza una línea del lagrimal al centro para completar el delineado. Para un look de día, un delineado fino es suficiente, pero para la noche, puedes optar por un trazo más grueso y audaz.

La técnica del "winged eyeliner" o delineado de ala es muy popular y favorece a casi todas las formas de ojos. Para lograrlo, extiende una línea desde la esquina exterior del ojo hacia el final de tu ceja, y luego rellena el triángulo que se forma. Practicar esta técnica te ayudará a obtener un delineado perfecto y simétrico.

Prueba con diversas técnicas.

Foto: Freepik

Para un acabado profesional, el detalle es clave. Utiliza un corrector para limpiar cualquier error y afinar las líneas. Además, puedes aplicar una sombra oscura en el párpado inferior para dar más profundidad a tu mirada. No olvides rizar tus pestañas y aplicar una buena capa de máscara para completar el look. Estos pequeños toques pueden transformar un delineado básico en un maquillaje de impacto.

La practica hace al maestro

Como en cualquier habilidad, la práctica es esencial. No te desanimes si no obtienes el delineado perfecto al primer intento. Experimenta con diferentes estilos y técnicas hasta encontrar el que más te favorezca. Además, puedes buscar tutoriales en línea para inspirarte y aprender nuevas técnicas.

Hay delineados para todo tipo de ocasión

Foto: Freepik

El delineado puede variar según la ocasión. Para un día de trabajo, opta por un delineado discreto y elegante. Para una salida nocturna, atrévete con un delineado dramático y audaz. La versatilidad del delineado permite adaptarlo a cualquier evento, asegurándose siempre de lucir espectacular.