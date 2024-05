El poderoso secreto para aplicar tu base de maquillaje y que no se te arruine por el sudor en esta época de calor

Lucir un maquillaje perfecto en estos días en donde las altas temperaturas son las protagonistas es verdaderamente complicado, por lo que las personas que usan make up han hecho de todo para evitar que la base no se arruine, pero no han logrado descifrar el secreto que te hará lucir perfecta por más horas aunque haga muchísimo calor.

Y es que, el sudor y la humedad son enemigos naturales de una base de maquillaje perfecta, y muchas mujeres se enfrentan al dilema de cómo lograr que su rostro luzca fresco y sin imperfecciones durante todo el día. Aquí te revelamos el poderoso secreto para aplicar tu base de maquillaje y evitar que se arruine por el sudor.

Conoce los secretos para lograr una base perfecta en estos días de calor.

Foto: Freepik

¿Cómo lograr una base perfecta por más tiempo en días de calor extremo?

Mantener un maquillaje impecable durante la temporada de calor sí es posible, claro, para lograrlo debes lograr en tu piel una preparación adecuada, junto con esto es muy importante la elección correcta de productos y técnicas de aplicación efectivas, recuerda que no todas las pieles son iguales, algunas necesitarán más hidratación que otras.

Siguiendo los pasos que a continuación te compartiremos, podrás disfrutar de un rostro fresco y radiante sin preocuparte por el sudor. Recuerda que la clave está en la paciencia y en conocer bien tu piel para adaptarte a las condiciones climáticas. ¡No dejes que el calor arruine tu look y pon manos a la obra para lucir siempre bella!

Hidratar bien tu piel es el mayor de los secretos.

Foto: Freepik

Hidratar tu piel: La clave del éxito

El primer paso crucial para un maquillaje duradero es preparar adecuadamente la piel. Comienza con una limpieza profunda para eliminar cualquier rastro de grasa y suciedad. Utiliza un limpiador adecuado a tu tipo de piel y asegúrate de enjuagar bien. Después, aplica un tónico para cerrar los poros y equilibrar el pH de tu piel.

La hidratación es la clave del éxito de tu aplicación de maquillaje, sin importar si hace calor o no, no debes omitir este paso. Así que opta por una crema hidratante ligera y de rápida absorción, preferiblemente con propiedades matificantes para controlar el brillo.

Tu mejor aliado: El primer

El uso de un primer es esencial para crear una base que resista el sudor. Este producto no solo ayuda a suavizar la piel y reducir la apariencia de los poros, sino que también actúa como una barrera entre tu piel y el maquillaje, prolongando su duración. Como todos los productos de belleza, existen diversos tipos de primer, así que busca cual es el que va con tu tipo de piel, ya sea grasa, mixta o seca, y aplica una pequeña cantidad en las zonas más problemáticas, como la frente, la nariz y el mentón.

Selecciona la base adecuada

La elección de la base de maquillaje es crucial para evitar que se derrita con el calor. En esta ocasión opta por fórmulas de larga duración y a prueba de agua que estén diseñadas para resistir la humedad y el sudor. Las bases líquidas de acabado mate suelen ser las más efectivas en estas condiciones. Además, asegúrate de elegir el tono correcto para tu piel, ya que un color inapropiado puede resaltar aún más cualquier imperfección.

Elige tu base ideal.

Foto: Freepik

No apliques mucho producto

La forma en que aplicas la base también puede hacer una gran diferencia. Utiliza una esponja húmeda o una brocha para distribuir la base de manera uniforme y con ligeras capas. Evita aplicar demasiada cantidad de una sola vez, ya que esto puede hacer que la base se deslice más fácilmente cuando sudes. Es mejor construir la cobertura gradualmente, concentrándote en las áreas que necesitan más atención.

Sella tu base con polvo traslúcido

Este producto ayuda a fijar el maquillaje y a absorber cualquier exceso de grasa. Aplica una capa ligera con una brocha grande y suave, prestando especial atención a las zonas más propensas a la sudoración. Para una fijación extra, utiliza un producto especializado para finalizar el maquillaje. Este tipo de producto crea una película protectora que mantiene tu make up en su lugar, incluso en condiciones de calor extremo. Rocía una pequeña cantidad a una distancia adecuada de tu rostro y deja que se seque naturalmente.

El polvo traslúcido te ayudará a fijar tu base.

Foto: Freepik

Consejo de expertos para maquillarte cuando hace calor

Al retocar tu maquillaje evita poner nuevamente más productos, pues tu rostro se verá acortando, para decirle adiós al brillo que se presenta en nuestra cara al paso de las horas, es importante que lleves contigo productos para absorber el exceso de sudor y grasa sin alterar la base de maquillaje. Éstos pueden ser los papeles de arroz matificantes o la piedra volcánica que pasarás por tu rostro de como si fuera magia absorberá la grasa de tu rostro dejando una apariencia mate.