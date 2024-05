Chiles toreados con limón: la receta perfecta para darle picor a tus guisados

No hay platillo mexicano que no se disfrute con el clásico picor que nos encanta y si esta vez no quieres hacer las clásicas salsas para tacos, hay otra excelente opción deliciosa y ardiente y es muy fácil de hacer. Se trata de unos chiles toreados con limón, perfectos para acompañar tacos de chorizo, bistec, pastor y más.

Si amas sentir esa sensación de picor en tu boca y te encanta ponerle ese toque de fuego a tus tacos y a cualquier guisado, estos chiles son perfectos para la ocasión. No necesitas muchos ingredientes y en menos de media hora los tendrás listos.

¿Cómo hacer chiles toreados con limón?

Hacer esta receta va más allá de ponerle limón a tus chilitos, pero no te agobies no es tan complicado. Solo sigue este paso a paso y te quedarán perfectos. Después de hacer esta receta, puedes refrigerar en un frasco con tapado y te durarán mucho más tiempo para poder usarlos cuando se te antojen.

Ingredientes:

Chiles serranos o cuaresmeños

1 cebolla

1 limón

Salsa

Pimienta negra

1 cucharada de orégano

Salsa inglesa

Salsa de soya

Sal

Aceite

No necesitas muchos ingredientes y en menos de media hora los tendrás listos | Foto: YouTube Chef Roger Recetas Fáciles

Receta de chiles toreados con limón

Coloca tus chiles en un plato profundo y agrega un poco de aceite, mezcla bien hasta que todos queden cubiertos y llévalos directo al comal. Debes vigilar que se tatemen ligeramente a fuego medio, mueve con frecuencia para que se tuesten parejo.

Mientras tanto rebana la cebolla en julianas, una vez que está lista, en una sartén agrega aceite y cuando se caliente coloca toda la cebolla, acitrona hasta que quede en tono transparente.

Puedes usar chiles serranos, cuaresmeños o habaneros | Foto: YouTube Chef Roger Recetas Fáciles

Una vez que está lista agrega los chiles que previamente toreaste e integra los dos ingredientes. Deja que se cocinen por 5 minutos a fuego medio, posteriormente añade la sal, la pimienta, un chorrito de salsa de soya e inglesa, mezcla bien y cocina por otros 10 minutos.

Apaga el fuego y si lo deseas puedes partir en rajitas tus chilitos cuando se hayan enfriado, de esta forma las venas quedarán en la preparación y se sentirán más picositos.