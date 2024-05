Graduaciones 2024: 5 diseños de uñas que combinarán perfecto con cualquier color de vestido

Las graduaciones son eventos para celebrar que se culmina una etapa escolar importante, sobre todo si terminas tu carrera profesional. Por supuesto la fiesta para festejar este logro es única y vas a querer verte estupenda. Además del vestido, el maquillaje y el peinado, la manicura es sumamente importante para completar tu look y aquí te vamos a compartir unas ideas que te pueden servir de inspiración para este día tan especial.

No importa de qué color hayas elegido tu vestido de graduación, estas opciones de diseños de uñas son en color nude o cristalinas y por lo tanto combinan perfectamente con todos los looks que te imagines. Puedes adaptarlas a tu estilo; es decir, elegir la forma de uñas que tú quieras e incluso el tamaño, así que no pierdas la oportunidad de que tu nail art sea de alto impacto en tu graduación.

No pierdas la oportunidad de que tu nail art sea de alto impacto en tu graduación | Foto: Pinterest

5 diseños de uñas nude que combinan con todos los vestidos de graduación

Si prefieres que tu look elegante y fabuloso de graduación no se vea saturado, hay una forma de darle balance al elegir una manicura en color nude y transparentes. Si bien es algo discreto, no le quita originalidad y mucho menos formalidad, al contrario se ve muy trendy y tus manos se verán perfectas.

Uñas francesas cristalinas

El estilo francés se ha ido renovando con el paso del tiempo. Anteriormente era la clásica punta ovalada, pero ahora esta forma ha servido para crear nuevos diseños. Esté por ejemplo es totalmente transparente, tiene cintas doradas para delimitar la almendra, el toque elegante lo agregan con pequeños cristales.

Tiene cintas doradas para delimitar la almendra, el toque elegante lo agregan con pequeños cristales. | Foto: Pinterest

Uñas nude con glitter

El acabado en tono natural o nude le da la elegancia que tu manicura necesita. Y si te encanta brillar, pero de forma discreta, no hay mejor forma que hacerlo con diminutos glitters. Si quieres que tus uñas se vean más modernas elige que sean en forma de almendra. Puedes darles el largo que tu desees y se van a ver más que espectaculares.

Si quieres que tus uñas se vean más modernas elige que sean en forma de almendra | Foto: Pinterest

Uñas cat eye en rosa palo

La tonalidad rosa palo también es muy versátil porque tiene una apariencia muy ligera. Pero si al mismo tiempo quieres que lleven un toque especial y diferente puedes optar por un diseño cat eye. Este estilo llama la atención desde lejos y además es una de las técnicas más creativas y hermosas.

Este estilo llama la atención desde lejos y además es una de las técnicas más creativas | Foto: Pinterest

Uñas con delineado dorado

Este es uno de los estilos que se ha vuelto el más popular porque emplea diferentes técnicas bellísimas y sofisticadas. El hilo de oro le agrega elegancia al diseño y si prefieres que el estilo conserve su base natural no agregues ningún tipo de glitter para que no se sobre cargue. En este estilo puedes jugar con las formas, la almendrada y cuadrada son las más indicadas.

Este es uno de los estilos que se ha vuelto el más popular | Foto: Pinterest

Uñas de mármol

Tal y como lo dice su nombre, este estilo es un tipo de uñas idénticas al aspecto del mármol. El diseño combina la apariencia de gemas rosadas y mármol en tonalidad blanco y rosa. La manicura tiene pequeñas hojuelas doradas y cintas para simular grietas, pero también lleva glitter ligero en color plateado. Este nail art es especialmente hermosa y combina con cualquier estilo de vestido y color.