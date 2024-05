Adiós al balayage: esta es la tendencia en mechas para eliminar las canas sin muchos retoques

Si lo que estás buscando este 2024 es un cambio de look tenemos para ti una gran alternativa, ya que se trata de una técnica moderna que no requiere tanto mantenimiento ni tinte. Es un efecto que está dejando de lado al clásico balayage que durante varios años ha sido el efecto favorito de los estilistas. El 2024 traerá cambios de color audaces que se convertirán en tendencia, como es el caso del ghost roots.

Se trata de una técnica "inversa" al balayage, pues consiste en decolorar mucho la raíz y aplicar un color diferente en esa zona, mientras las puntas conservan su color natural. Si bien es un efecto muy atrevido permite un cambio de look muy radica, y no requiere tanto mantenimiento pues no debes pintar todo tu cabello.

Ghost roots, la técnica de color para las más atrevidas

Esta técnica se puso de moda gracias a celebridades como Billie Eilish, quien con colores neón logró posicionar esta técnica en el gusto de las más jóvenes. Pero ojo pues no sólo puedes usar colores neón, sino cualquiera que desees llevar en tu melena. Esta técnica requiere una gran maestría, así que si optas por probarla acude con un especialista.

Recuerda que las técnicas de decoloración deben ser hechas por expertos, para así evitar que tu cabello se maltrate y que los resultados no sean los deseados. Sobre todo en este tipo de efectos de color que son complejos por la forma en que se debe lograr un degradado inverso de las puntas hacía la raíz.

Así se ve un efecto ghost roots sobre cabello oscuro. Foto: Instagram @beautybarbylizx

Ideas de color que están de moda en 2024