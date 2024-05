Los 5 zapatos de tacón más cómodos y elegantes

Los tacones generan un amor-odio. Por un lado son bonitos y aportan mucho porte y elegancia a los looks, pero también pueden ser incómodos. Para aquellas personas que aman los tacones y quieren usarlos con más frecuencia, vamos a presentar cinco diseños para que las personas puedan lucir algunos modelos cómodos y elegantes.

Si bien los tacones no se pueden comparar con unos tenis o un calzado bajo, la realidad es que dentro de la categoría se deben tener en cuenta algunos puntos para poder elegir un tacón cómodo y elegante. Esta elección no se debe hacer pensando en lo bonito que se ven antes de probárselo. Kelvin Siso, experto en moda, dejó claro que lo que se debe buscar es un zapato que favorezca el pie y no canse demasiado.

Existen diseños de tacones que pueden usarse todo el día (Pexels)

Los 5 tacones más cómodos y elegantes

Kitten Heels: también conocidos como los tacones de gatita. Este calzado sobresale del resto de los tacones debido a que se encuentra mucho más separado de la parte frontal de la planta del pie, esto hace el pie no se estrese tanto. Otro de los puntos que ayudan a que sea bastante cómodo tiene que ver con que es un tacón bajo. Es ideal para las personas que van iniciando en este tipo de calzado. Sólo se debe tener en cuenta de la horma.

Mary Jean: esta es una opción de un tacón más manejable y que se pueda usar durante un periodo de tiempo más largo, esta es una de las mejores opciones. Al igual que los Kitten Heels, cuenta con el tacón alejado del metatarso, por lo que ayuda a que no sean cansados. Al tener un tacón mucho más grueso que la primera opción hace que le pie no se canse tan rápido, es decir que se puede aguantar todavía más que con los de gatita. Este tipo de tacón hará que te brinde más soporte al pie y por ende más descanso.

Los tacones bajos son una buena opción para los que inicien en el uso del tacón (Pexels)