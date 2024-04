¿Qué es el drunch? La nueva tendencia en los restaurantes y la gastronomía

Las tendencias gastronómicas no solo giran en torno a los sabores de temporadas o nuevas formas de cocinar. Ahora también gira sobre los horarios para disfrutar de una buena comida. Cuando ya estaba acostumbrada a tener el desayuno, el brunch, la comida y la cena, llega una nueva tendencia que se está apoderando de los restaurantes. Se trata del 'drunch'.

El 'drunch' surge de la necesidad de poder atender a esas personas que no llegaron a la hora de la comida, pero no van a esperar a la hora de la cena, es decir, a todos aquellos que gustan de comer en un horario más tarde. Esto está haciendo que los restaurantes cambien los horarios de trabajo y de paso, que se genere una nueva tendencia en la oferta gastronómica, ya que no se presenta los mismos platillos que para las comidas y las cenas.

Tabla de quesos para un buen 'drunch' (Pexels)

¿Cómo surge el 'drunch'?

La palabra 'drunch' viene de los términos 'dinner' (cena en inglés) y 'luch' (comida en inglés). El combinar estas dos palabras no sólo es en le nombre, sino que también en horario, ya que busca cubrir el espacio en los restaurantes que va de las 18:00 a las 21:00, es decir después de cerrar el menú de comidas y antes de que empiece el horario de las cenas en los locales.

Este nuevo concepto gastronómico no sólo implica un cambio en el horario en el que los locales tengan abierta la cocina, sino que también implica una nueva presentación de menú, ya que no se puede comer lo mismo que se ofrece en la cena o en la comida. Para este horario debe presentar un menú ideal para pasar el tiempo con amigos después de horario de trabajo. Algo más sofisticado que el típico sándwich que se comería una persona en la merienda.

Carpaccio de red para disfrutar en un 'drunch' (Pexels)

¿Qué se ofrece en el drunch?

Para aquellos que acudan a los lugares donde se sirva el 'drunch' podrán encontrar porciones pequeñas para compartir. Esos platillos típicos que se anotan en las cartas como entradas, pero sofisticadas. Esto acompañado de la posibilidad de combinarlas con una buena copa de vino o cualquier bebida alcohólica.

La idea de las mini porciones están relacionadas a que se deben poder consumir de un sólo bocado para no interrumpir las conversaciones de los comensales. En otras palabras, deben ser platillos en porciones pequeñas para compartir pero sofisticada como un aguachile, un carpaccio, croquetas de jamón serrano, nachos con algo gourmet, una tabla de quesos y una infinidad de platillos dulces y salados.