Eclipse solar 2024: ¿por qué duele la cabeza cada que sucede un fenómeno como este?

Después de 33 años, podremos ser testigos de uno de los eventos astronómicos más impactantes, nos referimos al Eclipse solar, el cual ocurrirá el próximo 8 de abril, y aunque seguramente ya tienes listos tus lentes para poder ver cómo se oscurece poco a poco el día, tienes que saber otras cosas.

Y es que, así como ya también tomarás precauciones con tus mascotas y hasta las mujeres embarazadas harán diversas cosas para evitar que el eclipse les afecte, debes saber que debido al movimiento de los astros podrías presentar algunos malestares como el dolor de cabeza.

El 8 de abril se vivirá este fenómeno.

Foto: Pixabay

¿Por qué duele la cabeza con el eclipse?

Seguramente te has dado cuenta que en días previos al eclipse solar, te has sentido un tanto raro, has estado más sentimental de lo que normalmente pasa y hasta crees que todo el mundo está en tu contra, esto se debe a que además del eclipse hay muchos movimientos planetarios, pero ese es otro tema.

Aunque no hay un dato científico que diga que el eclipse afecta directamente a nuestra salud, si lo hace de manera psicológica y en nuestras emociones, pues recordemos que el movimiento de los astros vienen involucradas muchas energías y hay cambios también en la gravedad, por lo que podrías presentar diversos malestares.

Es importante mencionar que el cambio de gravedad con el eclipse dura escasos segundos, sin embargo, algunos seres humanos pueden ser más receptivos que otros, por lo que éstos podrían presentar un dolor de cabeza, además que puede ser que ese día tengas insomnio.

Podrías experimentar dolor de cabeza.

Foto: Freepick

Respecto a las emociones, como lo mencionamos anteriormente, las energías están cambiando y es por eso que días previos y después del eclipse solar puedes sentirte un poco melancólico y hasta sentir ansiedad.

¿Qué hacer para evitar estos malestares?

Si bien, no se puede evitar un dolor de cabeza, puedes probar con tomar muchos líquidos, comer bien y ya de plano si te llega a dar ese malestar tomar un antibiótico.

Sin embargo, muchos expertos en temas de energías aconsejan que un día antes y el día del eclipse mediten, para así conectar contigo mismo y evitar que tu energía tenga algún cambio abrupto.

Otro consejo que expertos en estos temas dan es que aproveches este fenómeno para pedirle al universo todo lo que deseas a través de rituales o que comiences a decretar.

¿A qué hora ocurrirá el eclipse solar?

Como ya lo mencionamos, será este 8 de abril cuando ocurrirá el eclipse solar y se podrá ver en partes de México, Estados Unidos y Canadá, y este movimiento tan esperado comenzará a partir de la 10 am, siendo las 12:07 pm cuando llegue a su punto máximo.

En nuestro país, podrá observarse en su totalidad el eclipse solar en la Ciudad de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, sin embargo, en otros lugares de nuestro país también podremos disfrutarlo aunque no con la misma intensidad.