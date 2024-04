El bikini rojo de olanes que reinventa las tendencias para verano, según Tábata Jalil: FOTOS

¿Ya estás pensando en tus próximas vacaciones a la playa?, aunque todavía faltan un par de meses para que inicie el verano, las tendencias de moda no para y no dejan de darnos ideas para lucirnos en la próxima temporada, ya sea con las chaquetas con cinturón para lucir icónicas arregladas, o bien, los trajes de baño con los cuales podemos lucir esplendorosas en el mar. Pero si no tienes idea de cómo sacarle provecho a lo más trendy del momento, te invitamos a seguir los pasos de Tábata Jalil.

Pues la querida conductora de "Venga La Alegría" aprovechó el fin de semana para darse una refrescada en la playa y como era de esperarse, desde este destino paradisíaco, nos sorprendió con una nueva lección de moda que es perfecta para mujeres de todas las edades. De acuerdo con Tábata Jalil, se puede apostar por el color rojo y, a diferencia del 2023 que los microbikinis fueron la sensación, para el verano de 2024 hay que llevar algo más femenino, ¡y con olanes!

Sigue leyendo:

Aracely Arámbula demuestra que los vestidos crochet nunca pasarán de moda para combinar un bikini

Rihanna le copia el tono de cabello a Zendaya y reaparece con una larga melena rubia

Así se lució la conductora. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Tábata Jalil impone tendencia con bikini rojo de olanes, así deberás lucirlo en la playa

Este fin de semana, la famosa de 44 años compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos presumiendo su nuevo look veraniego y playero en el que destaca un brillante color rojo carmín que ayuda a resaltar las pieles bronceadas por el sol. Además, al tratarse de un color tan llamativo y poderoso, en su imagen completa destaca seguridad, confianza y empoderamiento, ¿le robarías el estilo?

De acuerdo con Tábata Jalil, para seguir con las tendencias del año es primordial evitar lo más revelador (aunque si quieres usarlo, no te verás fuera de moda), para en su lugar apostar por lo clásico y lo cómodo. Así lo demostró al llevar un diseño de traje de baño de dos piezas en que que destaca una parte inferior de tiro medio para así dejar a la vista el abdomen y el ombligo, una dupla que te llenará de vitalidad y juventud.

¿Te sumarás a esta tendencia de bañadores con olanes? (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Por supuesto, lo anterior no lo es todo, ya que la conductora se sumó a la fiebre de los olanes, algo que es perfecto para conseguir esa imagen discreta y muy femenina. Sin embargo, según las fotos en bikini que compartió, este volumen que se consigue con los olanes sólo se debe de dejar para el top; en su diseño este elemento brilla en un escote en "V", así como en unas pequeñas mangas que caen en los hombros.

Así que ya lo sabes, si de verdad quieres lucirte en tus próximas vacaciones en la playa, sin duda debes de sumarte a la fiebre de los trajes de baño con olanes, mismos que acaba de inaugurar Tábata Jalil y que son icónicos para este verano. ¡A lucirte!