De las velas eróticas a los masajes, 3 juegos divertidos para disfrutar en la cama con tu pareja

No importa el día de la semana o si es de día o de noche para pasar un buen rato en la cama con nuestra pareja (you know wht I mean), ya que cuando se enciende la llama de la pasión y del amor, la líbido nos hace querer olvidarnos de la ropa para tener un momento en el que la sexualidad manda. Pero un error que cometen muchos amantes es el dejarse llevar sólo por "las ganas" y olvidarse de los detalles y momentos que hacen de cada encuentro algo placentero y único.

Y es que no es lo mismo tener relaciones solo con la emoción del momento, a agregarle un poco de jugosidad al momento. Por supuesto, es importante que tomes en cuenta que en el sexo muchas veces no basta con los besos, las caricias, los toqueteos o la penetración, sino que también se puede añadir emoción al encuentro con ayuda de muchos elementos. Para conseguir lo anterior muchas parejas apuestan por los juguetes sexuales, pero no es el único método para llegar a la excitación. ¡Aquí te contamos más detalles!

Se pueden dejar llevar por la pasión en casa o en un hotel. (Foto: Pexels)

Juegos para hacer con tu pareja en un hotel o en casa

Si tú y tu pareja se traen ganas y quieren pasar un rato divertido y fogoso en la cama, pero no saben qué y cómo hacerlo, aquí les compartimos algunas ideas de juegos que harán de la relación sexual algo mucho más emocionante. La mejor parte es que estas actividades íntimas las pueden llevar a su recámara dentro de casa, o bien, a la habitación de un hotel si es que lo que buscan es una escapada todavía más placentera. ¿Las pondrán en práctica?

Entre las formas en las que pueden llegar al punto máximo del placer pueden apostar por las velas aromáticas o los masajes eróticos que con cada roce de piel con piel los llenarán de ese placer y jugueteo previo al sexo. Asimismo, pueden hacer un juego de roles que los mantendrá en ese punto máximo de excitación y en este juego también pueden aprovechar para entablar una conversación que los haga confesar sus deseos sexuales más recónditos.

Velas eróticas. Como te adelantábamos, para pasar un buen rato en la cama no sólo tienes que recurrir a los juguetes, aunque si te darás una vuelta por alguna sexshop sin duda tienes que comprar las velas eróticas. Pues este producto al encenderlo desprende deliciosos olores que en medio del encuentro los harán deleitarse; por si fuera poco, algunas de ellas están hechas con aceites vegetales y que al derretirse puedes usar con tu pareja para realizarle algún masaje, para ello solo tienes que tomar un poco de la vela derretida (sin que esté demasiado caliente) y estimular las zonas erógenas de tu amado.

Recuerda que para encontrar el placer no siempre tiene que haber penetración. (Foto: Pexels)