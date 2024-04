Yalitza Aparicio: este es el corte de faldas que usa la actriz y es ideal para mujeres bajitas porque alarga su figura

Favorecer la estatura de las mujeres bajitas no siempre consiste en usar unas enormes plataformas. Hay diferentes formas de alargar la figura de las mujeres petite (menos de 1.60) para que se vean más altas e incluso sus curvas resalten mejor. En temporada de calor entra la tendencia de las faldas y vestidos, sin embargo, debes saber cómo y qué corte usar si eres bajita.

El efecto de un estilismo bien aplicado logra efectos visuales para favorecer a tu altura debes saber que hay prendas y accesorios que deben ser básicos en tu clóset como los estampados en líneas, cortes a la cintura, cinturones y todo lo que tenga que ver con un talle alto.

El efecto de un estilismo bien aplicado logra efectos visuales para favorecer a tu altura | Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

¿Qué corte de faldas favorecen a las mujeres bajitas?

Cuando se trata de lograr un estilismo perfecto para mujeres bajitas, Yalitza Aparicio es toda una experta en el tema, la actriz sabe perfectamente qué ropa usar y cómo usarla para favorecer su silueta. Especialmente cuando se trata de faldas; ella siempre opta por las minis porque sabe que este tipo de prendas la hacen ver más alta. También procura usar las de talle alto porque de esta forma hace que se vea más larga la parte de la cintura a la cadera.

Cuando se trata de lograr un estilismo perfecto para mujeres bajitas, Yalitza Aparicio es toda una experta en el tema | Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Lo recomendable es optar por faldas con apertura o asimétricas, si bien las mini siempre serán una gran opción, las de corte en V o aquellas con abertura también son una fabulosa idea de llevarlas. La clave para ganar centímetros es compensar las partes de arriba y las de abajo, procura hacer un balance, si usas algo corto como un top, abajo usa algo más holgado y de talle alto.

Las faldas largas son un clásico de temporada, así que no les tengas miedo | Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

¿Le quedan bien las faldas largas a las mujeres bajitas?

No se trata de que no las uses porque te queden mal, se trata de estilizar de manera adecuada tus prendas. Las faldas largas son un clásico de temporada y no les tengas miedo, opta por las que sean entalladas ya que esta forma favorecerán más que los cortes amplios o con vuelo, elije las que tengan apertura a los lados, atrás o de frente.