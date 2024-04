Mermelada de blueberry con chía, prepárala y disfruta de un "antojito" si tienes diabetes mientras reduces tu glucosa

La traición de consentir a nuestro paladar con un "antojito" puede hacerse presente en cualquier momento del día, especialmente cuando se trata de algo dulce; sin embargo, en el caso de las personas que tienen diabetes lo anterior siempre puede ser una pesadilla, pues su alimentación es de suma importancia para no elevar sus niveles de glucosa, algo que a futuro puede desencadenar graves problemas de salud.

A pesar de ello, esto no quiere decir que su alimentación tiene que ser restrictiva y limitante, pues basta con saber qué, cómo y cuánto se consume para así conseguir resultados óptimos ante esta afección. El mejor ejemplo es agregar productos naturales con los cuales conseguir lo que tanto se desea; es por ello que hoy te compartimos una receta hecha con blueberry y chía, dos ingredientes completamente naturales que no te elevarán la glucosa.

Los arándanos son ricos en antioxidantes y ayudan a la sensibilidad a la insulina, por lo que ayudan a reducir la glucosa presente en la sangre, proceso que se repite con la chía, aunque esta última también es rica en fibra, lo que te ayudará con la pérdida de peso. (Foto: Pexels)

¿Puedo comer mermelada si tengo diabetes?

De acuerdo con distintas opiniones de expertos, los diabéticos no deberían de consumir mermeladas comerciales por el elevado número de azúcares añadidos, aunque también destacan que las mermeladas artesanales o caseras son una opción más viable. La razón de lo anterior es que al realizarse con ingredientes naturales se mantiene el sabor, aunque es importante no abusar de ellas y siempre consultar a un profesional de la salud que determine si es adecuado o no según el caso en específico.

Aunque también existe el mito de que las personas con este problema de salud no deberían de comer frutas, lo cierto es que no representan ningún problema si se comen en las raciones adecuadas y no se abusa de ellas, pues hay que recordar que algunos alimentos por muy naturales que sean tienen contraindicaciones. En el caso del blueberry o arándano, tienes que saber que es uno de los más recomendados y con mayores aportes para controlar la enfermedad.

¿Cómo preparar mermelada de blueberry con chía?

Así que si buscas una alternativa deliciosa y que además te ayude a reducir la glucosa presente en la sangre, aquí te compartimos una receta que te encantará. Pero es importante que no abuses de ella ni la alteres para que así cumpla el propósito de ser mermelada artesanal y libre de azúcares añadidos o productos que puedan afectar tu diabetes. ¡Y solo necesitas dos ingredientes!

Este es el delicioso resultado. (Foto: IG @mariapespin)

Ingredientes:

100 gramos de blueberry

20 gr de chía

Agua

Preparación: