¿La inteligencia artificial puede predecir si la relación amorosa será exitosa o no?

Las relaciones de parejas son tan complejas como diferentes. En muchas ocasiones las personas se enfocan en encontrar al amor de su vida, pero fracasan en muchas ocasiones. Gracias a esto, un grupo de investigadores, con ayuda de la Inteligencia Artificial, buscaron determinar si las relaciones amorosas serán exitosas o terminarán en un fracaso más en la vida de los enamorados.

La IA sigue tomando fuerza cada vez más en el mundo entero. Con cada día que pasa, la Inteligencia Artificial se ve involucrada en más campos profesionales. Por ese motivo, un grupo de investigadores pusieron a prueba diversas aplicaciones para ver si se podía predecir la calidad de una relación de pareja, si se puede predecir la felicidad de las personas en su relación.

Existen muchos factores que determinan si una pareja será exitosa o no (Pexels)

¿La Inteligencia Artificial puede predecir si una relación será exitosa?

Los investigadores decidieron implementar una de las ramas de la IA conocida como machine learning (aprendizaje automático) para analizar conjuntos de datos grandes que le ayuden a hace predicciones o encontrar patrones que indiquen algunos de los motivos por lo que las parejas terminan o se convierten en triunfantes o no.

Para el estudio, los científicos metieron los datos de 11 mil 196 parejas para que la Inteligencia Artificial analizara los datos de todos los casos. Las parejas analizadas fueron sacadas de todo el mundo. Entre los factores que destacaron fue la calidad de las relaciones y el nivel de éxito.

Los elementos que predicen la calidad de una relación:

Aprecio

Satisfacción sexual

Conflicto

Compromiso del otro

Satisfacción del otro

Factores que determinó la IA para el éxito de una relación. (Pexels)

El estudio indica que con estas variables se puede predecir el 45 por ciento de la inestabilidad de una relación, es decir, estos parámetros dejan un margen muy amplio para determinar si la relación será exitosa o no. En un segundo aspecto, se revisó el tema individual, ya que también es un factor importante para determinar si la relación se convierte en un caso de éxito o no.

A nivel individual:

Satisfacción con la propia vida

Afecto negativo o depresión

Evasión al apego

Los elementos individuales sólo pueden predecir el 21% la inestabilidad de las relaciones de pareja.

El futuro es inseguro en las relaciones de pareja

La realidad es que todos los factores antes mencionados se deben analizar con cautela, ya que por más formularios que rellenen las parejas, se está tratando los datos como la percepción individual de las personas, es decir, que existen muchas otras variantes que determinarán y alterarán los resultados de la IA.

La Inteligencia Artificial no considera temas como la personalidad, los rasgos de la persona o los juicios de la pareja. Gracias a esto no puede ser fiable si la relación es de calidad y con esto exitosa. Lo que es una realidad es que los factores expuestos anteriormente son ejemplos de posible crisis en la relación, pero no factores contundentes para determinar el final de la relación.