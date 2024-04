¿Qué ver en Morelia en seis horas?

Morelia es una ciudad única. Desde su nombre, inspirado en el nombre del Siervo de la Nación, José María Morelos, hasta los remates estéticos de sus calles, donde siempre verás un edificio imponente al fondo, es una ciudad pensada para los sentidos.

La primavera, además, ofrece una razón adicional para visitarla. Coincide con la etapa de la floración, por lo que verás la ciudad llena de bugambilias, rosas y otras especies que cuelgan de tiestos y ventanas.

A ello se suma una gastronomía espectacular, expresada lo mismo en restaurantes de alta gama que en los puestos callejeros: cada sitio tiene una incontable cantidad de razones para quedarte a gozar en ellos.

Por si fuera poco, la historia, la calma de sus calles y la calidez de su gente hacen de la capital de Michoacán uno de esos destinos que son ideales para reiniciar la vida a través de los sentidos.

01:00 Acueducto

Prácticamente desde la fundación de la ciudad, traer agua a la urbe fue una de las principales preocupaciones de sus gobernantes. La solución de la época era surtirla a través de acueductos.

Considerado un icono de la ciudad, el acueducto de Morelia es toda una maravilla de la ingeniería. Fue construido por instrucciones de fray Antonio de San Miguel a finales del siglo 18 y, desde entonces, fue pieza clave en el funcionamiento de la ciudad.

Al pie del Acueducto, la Fuente de las Tarascas es otro símbolo de la ciudad. Foto: José Arrieta

Con sus impresionantes 8 metros de altura y 1.7 kilómetros de largo, marca el punto de inicio de cualquier recorrido por la antigua Valladolid. Date tiempo de pasear por el conjunto deportivo que se encuentra en los alrededores, en el cual podrás relajarte y disfrutar de la frescura natural del lugar.

Acueducto de Morelia. Acueducto 1464, Chapultepec Norte. Entrada libre

01:00 Bosque Cuauhtémoc

Uno de los principales pulmones de la capital michoacana es el Bosque Cuauhtémoc. Fundado sobre lo que fue el antiguo barrio indígena de San Pedro, es un espacio arbolado donde los morelianos suelen practicar distintos deportes al aire libre.

Además de contar con un kiosco y bancas para relajarse y pasar el rato, en este sitio también hay un parque infantil, un orquidario y juegos mecánicos, en los que los más pequeños pueden divertirse a un bajo costo.

En este espacio verde se encuentran dos importantes recintos museísticos. Foto: José Arrieta

En este hermoso punto verde también se encuentran dos importantes recintos museísticos. Uno de ellos es el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, el cual se encuentra instalado en una hermosa casa veraniega del siglo 19.

También puedes visitar el Museo de Historia Natural, el cual cuenta con una pequeña pero bien curada colección de especímenes disecados, además de esculturas de dinosaurios en un espacio ideal para tomar la foto del recuerdo.

Bosque Cuauhtémoc. Rafael Carrillo 138, Cuauhtémoc. Entrada libre

Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce. Acueducto 18, Centro Histórico. Lunes a viernes, 10:00 a 19:30 horas, sábado y domingo, 10:00 a 18:00. Entrada libre

Museo de Historia Natural. Ventura Puente sin número, Centro Histórico. Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas, sábado y domingo, 11:00 a 16:00. Entrada libre

01:00 Conservatorio de las Rosas

Dicen que antes de salir en una importante misión para combatir a las fuerzas insurgentes lideradas por José María Morelos y Pavón, el vallisoletano Agustín de Iturbide pasó por aquí, montado en un caballo blanco, para pedirle matrimonio a su futura esposa.

Y es que durante varios siglos, el famoso Conservatorio de las Rosas fue una de las instituciones de educación femenina más importantes del país. De hecho, fue la primera escuela de música instalada en la zona.

Esta escuela es una de las más importantes del país en su tipo. Foto: José Arrieta

El edificio sigue siendo uno de los mayores atractivos de la zona. Sus paredes de cantera y su belleza señorial se complementan con el Jardín de las Rosas, ubicado al frente y donde hay pequeños cafés y cervecerías.

Conservatorio de las Rosas. Santiago Tapia 355, Centro Histórico. Lunes a viernes, 9:00 a 21:00 horas, sábado, 9:00 a 14:00 horas. Entrada libre

01:00 Catedral Metropolitana

Casa de uno de los órganos más grandes de América Latina, la Catedral Metropolitana de Morelia es un tesoro artístico que vale la pena visitar. Elaborada en cantera rosa, su construcción se concluyó en 1774.

Durante los fines de semana se presenta en la Catedral un hermoso espectáculo de luces y sonido. Foto: José Arrieta

Construido bajo el estilo barroco plateresco, su interior es realmente una amplia colección de obras maestras. Entre ellas destaca su Manifestador, de más de tres metros de altura y hecho con oro y plata, el Cristo de la Sacristía, una invaluable imagen hecha con caña de madera y el báculo de Vasco de Quiroga, benefactor de la región.

A unos cuantos metros se encuentra la Plaza de los Mártires, espacio principal de la capital michoacana donde todos los domingos puedes disfrutar de un paseo con una nieve, un gazpacho o, ya en la tarde, con un delicioso atole de galleta.

La bóveda celeste del Templo de San Agustín es un sitio digno de admirar. Foto: José Arrieta

No pierdas la oportunidad de entrar al fabuloso Templo de San Agustín, el cual cuenta con una bóveda que es un minucioso estudio de las estrellas y sus movimientos hecho hace siglos.

Catedral Metropolitana. Francisco I. Madero Poniente sin número, Centro Histórico. Lunes a domingo, 6:00 a 21:00 horas. Entrada libre

Plaza de los Mártires. Francisco I. Madero Poniente sin número, Centro Histórico. Entrada libre

Templo de San Agustín. Matamoros 87B, Centro Histórico. Lunes a domingo, 8:00 a 20:00 horas. Entrada libre

02:00 ¡A comer!

Si algo caracteriza a Michoacán en general y a Morelia en particular es su gastronomía variada y suculenta. Y es que como pocos destinos no existe un lugar en el que no puedas tomar algo bueno.

El Mercado de San Agustín es uno de los sitios favoritos de los morelianos. Foto: José Arrieta

Uno de los lugares tradicionales es el llamado Mercado de San Agustín, también conocido popularmente como de los Agachados, pues esta era la forma en la que comían las personas en los puestos hace años. Aquí puedes degustar corundas, uchepos, carnitas y más antojitos locales.

Si quieres algo más formal, Tata Mezcalería es uno de los sitios favoritos de Morelia. De hecho, es epicentro del Festival de Cine de la ciudad, y entre sus clientes habituales están Diego Luna, Gael García e incluso el cineasta Quentin Tarantino.

En el Museo del Dulce se ofrecen pláticas dramatizadas. Foto: José Arrieta

Ninguna visita a Morelia debe concluir sin degustar su amplia variedad de dulces, muchos de ellos herencia de las preparaciones realizadas durante el Virreinato. El Mercado de Dulces y el Museo del Dulce Calle Real son los puntos donde puedes encontrar los mejores.