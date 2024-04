¿Qué es mejor, la calistenia o las pesas? Beneficios de realizar ejercicio con tu propio peso

La calistenia se podría definir como el entrenamiento con tu propio peso. Es un ejercicio que puede ser considerado un verdadero reto para las personas, ya que no es sencillo aguantar el peso corporal para realizar algunos ejercicios como lagartijas, fondos o dominadas. En esta ocasión toca revelar algunos beneficios que tiene este ejercicio en comparación con las pesas convencionales. Otro punto importante es la facilidad que hay para comenzar a hacerlo y si hay limitantes de edad para hacerlo.

El Heraldo de México conversó con Sebastián Serrano, fundador de GRIP -un gimnasio enfocado en calistenia-, el joven de tan solo 23 años ya cuenta con una larga trayectoria en el deporte, tanto compitiendo y como entrenador, por lo que se dio a la tarea de explicar algunos de los beneficios que la gente puede obtener si realiza este ejercicio todos los días.

Si bien los dos ejercicios son buenos, siempre y cuando se realizan bien y son guiados por expertos, el trabajar con tu propio peso puede tener algunas ventajas sobre el hacerlo con maquinaria convencional de un gimnasio. Una de las más importantes tiene que ver con las habilidades que se pueden obtener y el que los músculos trabajan en forma simultánea a la hora de hacer los ejercicios. Se tiene que recordar con las pesas convencionales se trabaja con músculos aislados.

A través de la calistenia no sólo se va a obtener fuerza, sino que también se brindará la posibilidad de que las personas generen resistencia y habilidades como el parado de manos o algunas más complicadas como hacer una bandera y algunas habilidades aéreas, esto claro, si es lo que busca la persona que realiza la actividad física.

Otros beneficios de hacer calistenia:

Al tratarse de ejercicios donde se necesita mucha fuerza, tanto en el gym como en la calistenia se van a obtener ganancias musculares. Todo va a depender del método y el entrenamiento que se tenga. Si bien es cierto que en la calistenia se trabaja con el propio peso, ya existen métodos donde se puede poner peso extra para realizar ejercicios y seguir aumentando la masa muscular, es decir, que no existe un limitante para generar más musculatura como se podría pensar.

Sobre la velocidad de los resultados se debe tener en cuenta que depende de cada persona y el compromiso con hacer ejercicio. Si se lleva una buena alimentación y se realiza una buena rutina cada vez que se va a hacer calistenia o gym, los resultados no deberían tardar tanto tiempo. Para el coach de Grip, después de los primero 3 meses se deberían a ver los primeros cambios notorios en el cuerpo.

Si bien en un entrenamiento con pesas se sabe que la persona va mejorando debido a que tiene que cambiar de pesos, en la calistenia existen algunas formas para saber que la gente va mejorando en su rendimiento. Una de ellas, la más fácil de identificar es aguantando más repeticiones durante las sesiones de entrenamiento. La otra de ellas es realizando los ejercicios más complicados, es decir, dejando de hacer progresiones básicas para pasar a un nivel medio o a un nivel avanzado, dependiendo el caso.

"Aquí trabajamos mucho en progresiones y regresiones, la calistenia más allá de agregarle peso o quitarle peso trabaja con diferentes formas en la que el ejercicio se vuelva más complicado, no. Por ejemplo, si si puedes hacer lagartijas con rodillas en el piso, el siguiente paso sería con aplauso o Superman", expresó.

Si bien es cierto que parece un ejercicio complicado, no es fácil cargar tu propio peso, la realidad es que es una de las mejores maneras de comenzar a entrenar para ganar fuerza. Se debe considerar que para los que son principiantes existen progresiones y regresiones de los ejercicios, es decir, una forma más sencilla de hacer los movimientos. Por ejemplo una lagartija con rodillas en el piso para niveles básicos y una lagartina con aplauso para niveles más avanzados.

Otro detalle a tener en cuenta para aquellos que quieren iniciar en el mundo de la calistenia es que no importa la edad o si se tuvieron lesiones previas. Este ejercicio se adapta a cualquier situación y, al ser con el propio peso, no debería generar algún tipo de lesión o molestia si se realiza con la supervisión de un profesional.

Para todos aquellos que no tengan un contacto previo con algún tipo de actividad física en general, si se recomienda comenzar en el gym, ya que los aparatos que se encuentran en estos lugares aíslan el músculo y prácticamente no tienes que aprender a hacer los ejercicios. Sólo debes buscar una correcta colocación en la máquina y hacer el movimiento indicado.

"Si no tienes un un antecedente de ejercicio, la verdad es que la recomendación sí sería el gimnasio, porque, como decía, también ya las máquinas están hechas para que tú no tengas que. Que bueno que no te lastimes lo que tengas una menor tasa de de lesión", explica Serrano.