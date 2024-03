Familias fuertes, sociedad segura

Este evento público internacional busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para afirmar, celebrar y fortalecer a la familia, considerándola el entorno fundamental y natural clave para el florecimiento de individuos maduros y sociedades sostenibles.

Como se describe en su página oficial, "La familia es nuestro hábitat natural, la primera comunidad de vida, el espacio de encuentro, la fuente de seguridad, identidad y propósito. Nos desarrolla y humaniza como ninguna otra institución".

Efectivamente, la familia es esa unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común. Es el lugar donde se debe desarrollar principalmente el sentido de pertenencia, compromiso y relaciones sólidas. Todo esto se logra en buena medida con una dosis adecuada de amor, un amor cargado de exigencia, ternura, presencia y paciencia.

Se menciona también que "La estructura y dinámica particulares de cada familia propiciarán las condiciones del clima que favorecerán en mayor o menor grado el florecimiento de sus miembros, a partir de las capacidades y virtudes de cada uno, en relación con los demás. Se forma así una red única de vínculos cuyas propiedades definirán su modo de acoger, apoyar e impulsar a sus integrantes, capaz de llevarlos a una vida buena y plena, así como de ofrecer una contribución social insustituible".

Es importante la relación que mantengamos con nuestra familia, pues nuestros vínculos se derivarán de eso.

En un estudio sobre la familia realizado en Francia y publicado en 1975 por el Comisariado del Plan de Desarrollo, se decía: "La familia, fuertemente sacudida por el choque del futuro, se nos muestra dentro de este mundo incierto y cambiante como el último refugio de la verdadera convivencia". Y esto no está nada ajeno a la alternativa que tenemos a nuestro alcance hoy para seguir creciendo. La familia no puede ignorar el ambiente que la rodea, pero al mismo tiempo no puede dejar que la influencia del entorno anule su labor educativa.

Todos sabemos que no existen familias perfectas, pero sí más o menos funcionales y fortalecidas. Es nuestro mayor deseo brindar un acompañamiento efectivo a cada uno de sus miembros para lograr una vida plena, no plana.

A continuación te comparto algunas de las frases de expertos que participaron en este congreso de las familias, para fortalecerlas y lograr tener una sociedad más segura:

"Seamos familias acompañando familias, ninguna familia es demasiado importante para dejarla sola". - Fernando Milanés , Presidente del Congreso Internacional de las Familias, México.



, Presidente del Congreso Internacional de las Familias, México. "La familia necesita unión, dirección y fe. Si tenemos estas tres, podremos dar pasos más certeros". - Ricardo Madero Vizcaya , Director de TI en Casa de Bolsa Finamex.



, Director de TI en Casa de Bolsa Finamex. "¿Quieres ver cómo está tu sociedad? Voltea a ver a las familias. ¿Quieres saber cómo están tus familias? Voltea a ver cómo están tus hogares". - Rafael Hurtado , Profesor investigador en el Instituto de Humanidades en la Universidad Panamericana.



, Profesor investigador en el Instituto de Humanidades en la Universidad Panamericana. "La nutrición emocional se logra con acompañamiento, juego, presencia, aceptación incondicional y hablando cariñosamente". - Oscar Rivas , Director de Newman Institute.



, Director de Newman Institute. "Escucha al otro, no son solo palabras. El signo de esta escucha no es el tiempo que le dedico; lo escucho incondicionalmente sin ofenderme, sin escandalizarme ni cansarme. Que se sienta amado incondicionalmente". - P. Guillermo Sierra , Formador en temas de espiritualidad y matrimonio.



, Formador en temas de espiritualidad y matrimonio. "Para estar bien con alguien primero tienes que estar bien contigo mismo”. Enrique Rojas , Catedrático de Psiquiatría y Director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid.



, Catedrático de Psiquiatría y Director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid. "No es lo mismo pelear que discutir; pelear es ver quién se impone, discutir es buscar lo mejor para todos" P. Adolfo Güemez , Especialista en la formación de matrimonios.



, Especialista en la formación de matrimonios. “En una familia debe haber cercanía física y emocional, debe ocuparse y preocuparse para crear el tejido familiar, donde uno pueda bajar la guardia”. Tomás Melendo, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Presidente de Edufamilia.

Después de haber participado en esta gran iniciativa como una de las 7 consultoras familiares que brindamos atención personalizada a los asistentes que lo desearon para recibir orientación, pude corroborar que la familia es ese conjunto de intimidades unidas por el lazo del amor familiar y que de la convivencia familiar surge precisamente el crecimiento individual y el enriquecimiento personal.

¿Y tú, cómo haces para crecer en familia?

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.

