Esta es la cantidad de pasos que debes dar al día para mantener una vida sana

La actividad física es indispensable para el bienestar de los seres humanos, moverse diariamente reduce considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, osteoporosis y además reduce la ansiedad y la depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso es fundamental activarse todos los días, al menos con caminatas.

Las caminatas son indispensables para obtener los pasos recomendados al día y así poder tener una vida más saludable. Así que si no practicas alguna actividad deportiva, lo mejor es que camines, pero ¿sabes cuántos son los pasos recomendados que debes dar al día para cuidar tu salud?

¿Cuántos pasos se tienen que dar al día para tener una vida sana?

De acuerdo con la clínica de investigación estadounidense Mayo Clínic, se recomienda dar mínimo 10 mil pasos al día para mantener una buena salud física. Pero no es que tengas que iniciar con ese número, puedes empezar a ponerte metas pequeñas, intenta agregar 1000 pasos cada dos semanas, hasta llegar a la cantidad deseada o más.

Caminar es una actividad accesible que no depende de alguna membresía, así que si aún no logras evadir la pereza y salir a caminar, puedes apoyarte de algunas acciones que te incentivarán a hacerlo como salir a caminar con tu perro y si no tienes, ofrécete de voluntario en algún refugio, programa caminatas durante el día, arma una lista musical que te incentive. Cualquier actividad física es mejor que ninguna así que no dudes en hacerla.

Beneficios de caminar

Una investigación publicada en la revista European Journal of Preventive Cardiology identificó que caminar 4 mil pasos al día puede reducir el riesgo de morir por cualquier causa, y caminar 2 mil 337 pasos puede reducir las probabilidades de perder la vida por enfermedades cardiovasculares. Caminar al menos 10 mil pasos al día no es solo una cifra o una meta, las caminatas son una forma de ejercicio que pueden ayudar a reducir el riesgo de algunos problemas de salud comunes:

Enfermedad cardíaca

Obesidad

Diabetes

Presión arterial alta

Depresión

Ansiedad