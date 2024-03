¿Por qué no se debe de vestir en rojo durante Semana Santa?

La Semana Santa es considerada por muchos como uno de los momentos más importantes del año, ya que además de darnos un periodo vacacional, cuenta con un largo significado religioso y con mucha tradición. Es por ello que anualmente miles de personas de todo el mundo usan la temporada como un momento de reflexión y purificación en la que se honra la pasión de Cristo y las implicaciones que esto habría tenido, según la fe cristiana católica.

Ante ello no resulta sorpresa que exista mucho simbolismo detrás, así como creencias y tradiciones que se deben de seguir al pie de la letra para no ofender a la religión. Si bien algunos de los ejemplos más conocidos es el mojarse el sábado de gloria (cada vez menos recomendada para promover el cuidado del agua), de no comer carne o incluso ir a misa, hay otros elementos que poco se conocen, entre ellos el impacto del color rojo en esta época del año.

De acuerdo con la tradición, durante la Semana Santa está prohibido usar el color rojo en nuestra vestimenta, esto por el gran impacto que tiene la intensa tonalidad en cuanto aspectos religiosos y que según se cree, puede atraer las desgracias a nuestras vidas. Así que si quieres saber más sobre porqué en estos días no puedes usar ninguna prenda o accesorio de este tono, aquí te contamos más al respecto.

¿Qué significa vestirse de rojo en Semana Santa?

Una de las grandes recomendaciones durante la Semana Santa es el evitar vestirse de rojo y su importancia se nivela casi de la misma manera del no comer carne por cuaresma, pero pocos conocen el origen de esta creencia popular y que sólo las personas muy religiosas conocen. Cabe destacar que existen distintas teorías sobre el origen de este mito, ya que puede ser una ofensa para Cristo o para llenarnos de malas energías.

Se incumple el luto. La Semana Santa está relacionada precisamente con el luto y el utilizar prendas de color rojo representa una violación al luto, pero también recuerda el dolor y la sangre derramada por Cristo en el momento de su crucifixión. Es por ello que muchas personas creyentes optan por tonos neutros y el clásico de cuando alguien muere: el negro.

Se relaciona con la maldad. Aunque muchas creencias indican que este es el color del diablo, desde lo religioso también se puede ver al rojo como una clara y directa relación con las desgracias, mismas que pueden encaminar al portador de este tono a las tentaciones.

Posesiones. Además de que el rojo se asocia directamente con el diablo, se cree que el usarlo en esta temporada del año también puede hacer que los cuerpos de las personas sean poseídas por los demonios.

Por otro lado, para algunos creyentes, esta tonalidad no está relacionado a lo negativo, ya que se piensa que el rojo está ligado al amor y que portarlo es una forma de celebrar a Cristo, pero para esto, muchas otras personas prefieren utilizar otros símbolos como las flores e incluso velas.

Aunque todos los puntos anteriores son solo creencias, por respeto y por fe se recomienda evitar el uso de este color especialmente durante el jueves, viernes y sábado santo, así como en el domingo de resurrección.