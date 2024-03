Si no tienes muchos días libres para vacacionar en Semana Santa, pero no quieres quedarte encerrado en casa, hay 132 pueblos mágicos en nuestro país que son hermosos y además comerás delicioso, entre muchas otras actividades que podrás hacer. Y si no sabes a cuál ir, hicimos un top tres de los pueblitos cerca de la Ciudad de México que son agasajo visitarlos.

3 de los pueblos mágicos super cerca de la CDMX que debes visitar en Semana Santa

A cualquiera de estos tres pueblitos mágicos llegarás en menos de tres horas desde la CDMX y si no tienes automóvil también puedes llegar sin mayor problema en transporte público. Te sugerimos que, si emprendes un viaje a conocer cualquiera de ellos, salgas muy temprano ya que es probable que al ser días de asueto, muchas personas salen de la ciudad y podrías encontrar tráfico en las carreteras.

Sigue leyendo:

Aguachile de camarón con mango, la receta que debes de preparar para disfrutar las vacaciones de Semana Santa

¡Bienvenida primavera! Conoce tres jardines botánicos que puedes visitar gratis en la capital

A cualquiera de estos tres pueblitos mágicos llegarás en menos de tres horas y si no tienes automóvil también puedes llegar en transporte público | Foto: SECTUR

Tepoztlán

Tepoztlán se ubica en el estado de Morelos y si te encanta degustar deliciosa comida, caminar por calles estilo barroco y amas el clima húmedo definitivamente tienes que visitar este lugar. Lo mejor de todo es que para llegar puedes hacerlo en auto o en transporte público desde la central de autobuses del sur.

Hay diversos lugares para visitar en Tepoztlán, pero no te puedes ir sin ir a los sitios más representativos. Te sugerimos llevar zapatos cómodos pues la mayor parte de la región son caminos de piedra.

Pirámide del Tepozteco

Templo y Ex Convento de la Natividad

Museo Carlos Pellicer

Mercado central

Parque Nacional El Tepozteco

Tepoztlán se ubica en el estado de Morelos | Foto: Facebook Viajes Andrade

Peña de Bernal

Este bello pueblo mágico se encuentra en el estado de Querétaro y se caracteriza por su icónico monolito, el cual está considerado como el tercero más alto del mundo. Pero no solo eso, en el acogedor lugar podrás realizar una serie de actividades con amigos o en familia para que pases un rato verdaderamente agradable.

Hay diversas cosas por hacer y por supuesto una de las primeras es subir a la peña, especialmente si te gustan las actividades de rapel, pero también hay otros sitios turísticos que puedes visitar muy cerca de Peña de Bernal en Querétaro como adentrarte al mundo vinícola en la Ruta del Arte, queso y vino. Y no te vayas sin pasar a alguno de esto lugares y menos sin probar las deliciosas gorditas martajadas:

Cadereyta de Montes

Capilla de la Santa Cruz

Finca Freixenet

Parque ecoturístico La Canoa

Spas y Temazcales

Hay diversas cosas por hacer y por supuesto una de las primeras es que subas a la peña | Foto: SECTUR

Real del Monte

Real del Monte está a solo una hora y media de la CDMX y fue nombrado pueblo mágico el 28 de agosto del 2004. Se ubica a quince minutos de la capital de Hidalgo, en este lugar predomina la neblina y frío la mayor parte del año, se encuentra muy cerca de la capital del país, sus calles pueden recorrer en uno o dos días así que no dudes en darte una escapada.

En esta región se trabajó por mucho tiempo en la minería de plata, la cual fue introducida por ingleses, por ello la influencia británica en sus calles empedradas y arquitectura. Otro dato importante y poco conocido es que en Real del Monte se disputó el primer partido de futbol del país, deporte que llegaría para quedarse. Además tiene una de las delicias culinarias más ricas de todo México, los pastes.

Real del Monte tiene una de las delicias culinarias más ricas de todo México: los pastes | Foto: Facebook Real del Monte

Lugares para visitar