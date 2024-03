¿Cómo superar el miedo a ir al gimnasio? Así puedes ejercitarte sin gordofobia

¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene tu iniciativa para inscribirte al gimnasio?, aunque para muchas personas viene como una recomendación médica o de sus ganas de alejarse de una vida sedentaria, para otros el panorama es distinto. Pues llegan como un espacio en el cual pueden enfrentar desde su físico hasta otros problemas más serios como la autoestima o la aceptación de sus cuerpos.

Pero algo de lo que poco se habla al mencionar lo anterior son las violencias que se pueden vivir de los gimnasios al tener cuerpos diferentes, por no tener una buena condición que les permita realizar los ejercicios de la forma más intensa, o bien, que no sepan utilizar las máquinas presentes en estos espacios. ¿El resultado?, un lugar en donde prolifera la gordofobia, también conocida como discriminación por el peso.

Sigue leyendo:

¿Cómo vestir si soy de talla grande? La psicóloga que reinventó la moda plus size sin sacrificar las tendencias de la temporada

Existen muchas formas de violentar y algunas de ellas están tan normalizadas dentro de nuestra sociedad que resulta sumamente difícil identificarlas con claridad para ponerles un alto y salir de esa situación. Aunque éstas las podemos encontrar en todos los lugares y ámbitos, en el caso de los gyms su identificación se vuelve todavía más difícil, ya que sólo son quienes la viven las que la detectan.

De ahí que no cause sorpresa que cada vez más personas recurran a redes sociales para denunciar que por sus tipos de cuerpos, especialmente con sobrepeso y obesidad, fueron discriminados y recibieron desde alguna mala cara o rechazo, hasta aquellos falsos comentarios de querer ayudar cuando sólo disfrazan que ellos mismos sólo aceptan a los cuerpos hegemónicos y que cumplen con los estándares de belleza.

La gordofobia, al tratarse de un tema tan grande y que incluye desde un estigma de peso, discriminación y violencia, no sólo toca lo anterior. Así que si últimamente te sientes incómodo o incómoda mientras te ejercitas, podrías estar sufriendo algunas de las muchas formas de discriminación y para detectarlas, la doctora Lucero Peña nos contó los aspectos básicos.

De acuerdo con la también psicóloga Clínica Libre de Estigma de Peso, existen señales que revelan si estamos viviendo violencia en los gimnasios sólo por el tamaño y forma del cuerpo. “Hay factores que nos ayudan a predecir si el espacio o el instructor o instructora está ejerciendo estigma de peso en temas de ejercicio, actividad física o movimiento”, dijo al enlistar:

Para Lucero Peña, mejor conocida como “Pesos Emocionales” en redes sociales, las violencias relacionadas a la gordobofia dentro de los gimnasios o cualquier otro espacio que promueva el ejercicio no sólo es necesario enfrentar y cuestionar lo que se vivo, sino también desde un autocuestionamiento.

Es decir, que cada personas que se acerque a estos espacios debe de entender cuáles son los estigmas de peso que ya tiene interiorizados, por ejemplo, que para las vacaciones debe de lucir la figura perfecta, que no puede tener una lonja de más o incluso en otros aspectos como la ropa que usa para entrenar, ya que otra de las discriminaciones que viven las personas con cuerpos grandes es que nunca deben mostrar piel y que siempre deben de esconder su cuerpo.

“Empieza con un cuestionamiento personal, entender tú cuáles son tus mismos estigmas de peso interiorizado. Eso cómo funciona en ese espacio, ya sea una clase de gimnasio, de baile, el hospital. Tú cómo te vas sintiendo con eso y empezar a cuestionarlo desde ahí para ver cómo eso interactúa con las otras personas y el impacto que eso tiene porque una cosa es lo que nos pueden decir de afuera, pero también es la forma en la que interpretamos eso de afuera, cómo nos está afectando a nosotros”, explicó.

Finalmente, Lucero Peña añadió que una vez que se ha entendido lo anterior se puede comenzar a analizar el exterior. Por ejemplo, el por qué se realiza ejercicio, el entender si se hace con la intención de bajar de peso o por otra razón como puede ser un hobby.

“Es como esta perspectiva de; ‘ah ok, me está diciendo que debo de bajar de peso’, pero si yo ya sé que ni siquiera es de zumba, sino para mi tiene sentido que me desestreso, tengo energía, ir a pensar en blanco es más poderoso que lo que me está diciendo esa persona", concluyó.